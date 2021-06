Préparez-vous pour la WWDC 2021 avec ces listes de lecture, podcasts, histoires, concepts, fonds d’écran et conseils

Avec la WWDC au coin de la rue, il est toujours amusant de se mettre en avant avec toutes sortes de façons différentes de célébrer. Nous avons mis en place un guide des meilleures musiques, des épisodes de podcast formidables, des concepts à rêver, des fonds d’écran à définir et bien plus encore pour que vous puissiez vous préparer. Accrochez-vous, car il y a beaucoup à traverser.

Listes de lecture sur lesquelles jammer

Tout d’abord, notre liste de lecture hype est intégrée ci-dessous, mais bien sûr, vous pouvez également l’ouvrir directement sur YouTube ou dans l’application YouTube. Vous trouverez des tubes de l’époque comme Weapon Of Choice de Fatboy Slim aux chansons utilisées lors de l’événement d’avril comme Better In Color de Lizzo. Nous avons choisi de le partager sur YouTube afin que tout le monde puisse l’écouter.

Il y a une grande variété de différents types de musique ici, mais le thème récurrent est bien sûr que vous vous souviendrez (espérons-le) instantanément quand Apple les a utilisés à la seconde où vous les entendrez. Après l’événement d’avril, nous avons également partagé une ventilation de toute la musique utilisée par Apple pendant la keynote, et vous pouvez la trouver ici.

Apple propose également une liste de lecture appelée “Heard in Apple Ads” qui comprend 100 chansons préférées des annonces et événements Apple précédents. C’est une très bonne liste de lecture que vous pouvez ajouter à votre propre bibliothèque Apple Music, d’autant plus qu’Apple la met continuellement à jour.

Si vous recherchez quelque chose de plus complet et de moins organisé, Ben Ku sur Apple Music a créé une liste de lecture incroyable avec des centaines de chansons utilisées par Apple au fil des ans, que ce soit dans des publicités, des keynotes ou d’autres types de moments marketing.

Si vous cherchez à écouter autre chose que de la musique, il y a beaucoup d’épisodes de podcast sur le thème de la WWDC à apprécier avant le coup d’envoi de la conférence la semaine prochaine. Les podcasts géniaux axés sur Apple ne manquent pas, et cette période de l’année est toujours chargée pour eux.

Podcasts à écouter

Tout d’abord, vous devez absolument écouter le propre de . Trace de la pile Podcast. Le dernier épisode « WWDC21 Keynote Poker » est un incontournable avant la keynote de la semaine prochaine. John et Rambo font leurs paris pour les annonces de cette année. Bien sûr, il y a aussi une carte de score de poker keynote d’accompagnement afin que vous puissiez voir comment les gars ont fait tout en regardant la keynote. Zac et Ben Mayo ont également parlé de ce à quoi s’attendre à la WWDC la semaine dernière Happy Hour ..

. tous les jours sera publié tous les jours de la semaine prochaine, alors assurez-vous de vous abonner aux mises à jour tout au long de la conférence.

Les Rickies ! Oui, nos merveilleux amis de Relay FM ont publié leurs émissions annuelles de prédictions WWDC. Comme d’habitude, Federico, Myke et Stephen sont très passionnés par leurs choix sur Lié tandis que Myke et Jason deviennent pragmatiques Améliorer.

Je recommanderais également d’écouter celui de la semaine dernière Sous le radar où Marco Arment et David Smith étudient les moyens de tirer le meilleur parti de la conférence virtuelle de cette année.

Plus sur AppStories, Federico et John se concentrent sur les changements qu’ils aimeraient voir effectués dans watchOS et tvOS. Il y a beaucoup d’autres émissions que nous attendons, comme le podcast Accidental Tech de cette semaine, le rapport Dalrymple, et plus encore. Assurez-vous également de garder un œil sur le podcast Happy Hour . de cette semaine.

Histoires à lire

Hier, nous avons publié une longue histoire de la WWDC, et cela vaut vraiment la peine d’être lu. Vous pouvez jeter un œil à divers moments mémorables depuis le retour de Steve Jobs chez Apple en 1997 et revoir d’anciennes keynotes.

Mark Gurman de Bloomberg a eu l’une des fuites, sinon la seule, pour iOS 15. Mark a indiqué qu’iOS 15 devrait inclure des mises à jour du système de notification ainsi qu’un écran d’accueil iPad actualisé.

Pas plus tard que ce matin, on a découvert qu’Apple avait inclus des références à un “homeOS” dans de nouvelles offres d’emploi. Cela signale potentiellement de grands changements dans la stratégie domestique d’Apple la semaine prochaine.

Pour ceux d’entre vous qui se demandent comment pourrait s’appeler la prochaine version de macOS, nous avons publié hier un article sur les marques de commerce d’Apple en Californie, spéculant que Mammoth ou Monterey pourraient être utilisés pour macOS 12.

Si vous êtes intéressé par iPadOS, vous devriez consulter la liste de souhaits de mon collègue Zac pour iPadOS 15 après avoir passé du temps avec l’iPad Pro de nouvelle génération. Zac a également publié une liste de choses qu’il aimerait voir dans watchOS 8.

Il semble qu’iMessage pourrait voir de grands changements cette année, avec le drapeau de hachage Twitter d’Apple et les graphiques pour l’émission appelant les tapbacks d’iMessage. José a dressé une belle liste de fonctionnalités qu’Apple pourrait ajouter à iMessage cette année.

Apple a envoyé des produits exclusifs de la WWDC aux gagnants du Swift Student Challenge. Vous pouvez consulter une galerie d’images des chapeaux, des épinglettes et des vêtements qu’Apple leur a envoyés.

Vous devriez également consulter le résumé complet de Chance Miller de tout ce que nous pouvons nous attendre à voir à la WWDC cette année.

Des concepts pour rêver

Il y a toujours de nouveaux concepts de produits Apple qui tombent. Mais seuls certains d’entre eux valent vraiment la peine d’être examinés. Les meilleurs auxquels faire attention sont les plus réalistes. Les bons concepteurs de concepts pensent comme Apple. Ils ne sont ni optimistes ni idéalistes, ils sont pragmatiques et basés sur des modèles.

Vous pouvez consulter tous les concepts de . pour les plates-formes Apple de cette année. Nous avons envisagé des tonnes de nouvelles applications pour watchOS, un écran d’accueil iPad plus personnalisable, des améliorations pour iOS, un tvOS plus intelligent et une version de macOS qui s’appuie sur les grands changements apportés à Big Sur.

Un autre concept que vous devriez certainement jeter un coup d’œil est celui de Vidit Bhargava, le développeur derrière LookUp. Vidit a créé un concept iPadOS vraiment génial qui envisage une version plus moderne de la barre de menus pour permettre de meilleures applications iPad pro ainsi que des applications flottantes gratuites. Vidit a également inclus une bibliothèque d’applications dans le dock, quelque chose que nous espérions voir nous-mêmes.

Le designer Angelo Libero a mis au point un concept watchOS 8 vraiment cool avec des mises à jour comme un cadran de montre de widget et un suivi AirTag intégré. Angelo a également inclus de nouvelles applications intégrées telles que Notes.

Fonds d’écran à télécharger

Le célèbre créateur de papiers peints AR7 a rassemblé un bel ensemble de papiers peints WWDC pour iPhone en utilisant les nouveaux autocollants qu’Apple a inclus dans la mise à jour la plus récente de l’application Developer. Ils sont disponibles dans les deux options claires et sombres.

Nous avons également créé des fonds d’écran en mars lorsque la WWDC 2021 a été annoncée pour la première fois en utilisant les graphismes d’origine. Ci-dessous, nous avons également inclus de nouveaux fonds d’écran utilisant certains des graphiques qu’Apple a révélés hier.

L’image d’en-tête d’Apple sur le site Web du développeur fonctionne déjà parfaitement comme fond d’écran sur les grands écrans, en particulier sur le nouvel iMac. Il existe quelques autres options sur les sites d’Apple, mais leur résolution est bien trop importante pour être partagée ici.

Conseils pour se préparer

#1 Sauvegarder les appareils de test

Il y a quelques choses clés que vous devriez faire avant le coup d’envoi de la WWDC. La première consiste à vous assurer que tous vos appareils sont sauvegardés si vous prévoyez d’installer les versions bêta publiées après la keynote.

#2 Installer les bêtas actuelles

Vous pouvez également installer les versions bêta les plus récentes qui viennent d’être publiées aujourd’hui et, espérons-le, passer directement à iOS 15 et à d’autres nouvelles versions à l’aide d’une nouvelle option récemment introduite dans l’application Paramètres. Ce n’est pas nécessaire, mais cela devrait accélérer les choses car le site du développeur semble toujours ralentir après la keynote. Bien sûr, il est possible que vous deviez toujours installer un nouveau profil uniquement pour iOS 15.

#3 Ne soyez pas un cobaye

Beaucoup d’entre nous aiment se précipiter et installer les dernières versions bêta tout de suite. Mais il peut être judicieux d’attendre quelques heures après la keynote pour voir s’il y a des problèmes flagrants. Après tout, ce seront les premières versions bêta probablement compilées il y a un mois et réalisées presque entièrement à distance.

#4 Téléchargez l’application développeur

L’application Developer d’Apple est le meilleur moyen de regarder des sessions, des événements et bien sûr la keynote. Apple vient également de le mettre à jour avec de nouveaux autocollants pour iMessage. C’est un téléchargement gratuit et est même disponible sur macOS maintenant. Si vous prévoyez de regarder le discours et les sessions sur votre téléviseur, assurez-vous de télécharger l’application sur votre Apple TV.

#5 Assurez-vous que votre compte développeur est actif

Avant le début de la WWDC, assurez-vous que votre abonnement Apple Developer est toujours actif. Il se renouvelle automatiquement pour de nombreuses personnes, il est donc peu probable qu’il soit périmé pour vous. Mais il vaut certainement la peine de vérifier si vous avez changé de mode de paiement sur votre identifiant Apple à tout moment au cours de l’année écoulée. Si vous n’avez pas souscrit à un abonnement Apple Developer et que vous souhaitez obtenir les nouvelles versions bêta dès le départ, inscrivez-vous maintenant. C’est 99 $/an et vous donnera un accès anticipé avant la version bêta publique qui se déroule généralement fin juin, début juillet.

Applications en vente

La WWDC a tendance à être une semaine pour que les développeurs mettent leurs applications en vente. Si vous attendiez de débrancher une application coûteuse, vous devriez vérifier et voir si le développeur propose une remise la semaine prochaine. Quelques développeurs ont déjà annoncé des ventes, dont The Iconfactory.

Salut les toutous ! Un avertissement pour ceux d’entre vous qui ont pensé à obtenir l’application iOS – elle sera en vente la semaine prochaine (Yay WWDC!). 50 % de rabais du 7 au 11 juin – marquez vos calendriers pour économiser 10 $ ! – Tot (@tot_app) 1er juin 2021

Conclusion

La WWDC est dans seulement cinq jours et elle approche à grands pas. Nous sommes ravis de la conférence de cette année, car il semble que de nombreuses surprises nous attendent. Qu’est-ce qui vous enthousiasme le plus pour la WWDC de cette année ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

