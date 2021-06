Préparez-vous pour le «jour le plus chaud de l’année» car les températures pourraient atteindre 29°C ⋆ 10z

Il est temps de sortir les shorts (Photo : PA ; BNPS ; Met Office)

N’oubliez pas la crème solaire aujourd’hui, car elle devrait être un autre brûlant.

En fait, il pourrait même s’agir du jour le plus chaud de l’année, le mercure pouvant atteindre 29 °C.

Londres et le sud-est de l’Angleterre connaîtront les températures les plus élevées, mais il devrait y avoir un temps de pique-nique dans tout le pays.

S’il fait plus chaud que 28,3 ° C aujourd’hui, ce sera le jour le plus chaud de l’année jusqu’à présent – ​​ainsi que le 13 juin le plus chaud jamais enregistré.

Et demain pourrait être encore plus chaud, avec des températures de 29C ou 30C possibles.

Il continue le beau week-end, avec des photos d’hier montrant des gens en barque le long de la rivière Cam à Cambridge ou se promenant le long de la Long Walk à Windsor.

La température la plus chaude enregistrée samedi était de 24,8 °C à Kew Gardens à Londres, avec 24,6 °C à Heathrow et à St James’s Park également.

Le météorologue Alex Burkill a déclaré: ” Il est peu probable que nous dépassions 30 ° C [today] – ça va être touch and go.

Il sera proche de savoir si nous arrivons à 28.3C.

«Si nous ne le faisons pas, il y a une chance que nous obtenions des températures encore plus élevées lundi alors que nous pourrions atteindre 29 ° C ou 30 ° C.

“Les températures maximales vont se diriger vers la région de Londres, mais la chaleur va être généralisée, elle ne se limite pas au sud-est.”

Mais M. Burkill a déclaré que si la majeure partie du pays connaîtra une journée chaude, le nord-ouest de l’Écosse connaîtra des températures élevées dans l’adolescence et le temps sera plus nuageux avec quelques épidémies de pluie.

Jusqu’à lundi, a-t-il déclaré, le temps se séparera, le sud continuant de voir des températures chaudes tandis que le nord sera plus frais.

M. Burkill a ajouté: “Nous allons avoir davantage une scission nord-sud.

«Lundi, la chaleur sera largement confinée aux régions sud et sud-est du Royaume-Uni.

«Plus au nord et en Écosse, ce sera au mieux des adolescents. Il pourrait y avoir quelques averses, mais dans l’ensemble, il semble en grande partie sec.

