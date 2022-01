Préparez-vous pour le passeport électronique avec une puce électronique ! Tout savoir

Dans un effort pour s’assurer qu’il n’y a pas de contrefaçon et aussi pour faciliter le processus d’immigration des passagers à l’aéroport.

Si vous êtes un voyageur régulier à l’étranger, alors c’est pour vous. Les citoyens indiens munis d’un passeport ordinaire obtiendront bientôt le passeport électronique de nouvelle génération dans lequel les données biométriques sécurisées du titulaire du passeport seront stockées.

Cela a été annoncé jeudi par le secrétaire du ministère des Affaires étrangères, Sanjay Bhattacharya, dans un tweet.

Réponse du ministère des Affaires étrangères

Répondant à une question de Financial Express Online, le porte-parole officiel Arindam Bagchi a déclaré : « Le ministère s’est efforcé d’améliorer les services de passeport et d’introduire de nouvelles fonctionnalités.

Ce projet a été annoncé par le Premier ministre Narendra Modi et la MEA travaille à sa mise en œuvre.

Quelle est la particularité du passeport électronique ?

Il s’agit d’un passeport spécial doté d’une puce, inaltérable et doté de fonctions de sécurité avancées.

Si quelqu’un essaie de falsifier la puce du passeport, le système le détectera. Une fois détecté, la vérification du passeport à l’aéroport échouera.

Toutes les données personnelles du voyageur seront signées numériquement et stockées dans une puce et celles-ci seront intégrées dans le passeport.

Pour l’achat d’incrustations électroniques sans contact pour les passeports électroniques, le gouvernement central a donné son accord à India Security Press-ISP, Nashik pour l’achat d’incrustations électroniques sans contact pour les passeports électroniques.

Elle a remporté le contrat d’achat d’incrustations électroniques sans contact conformes à l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) ainsi que son système d’exploitation requis pour le passeport électronique à puce.

Le nouveau passeport électronique est conforme à l’OACI.

L’OACI n’a émis aucune norme spécifique à suivre pour les caractéristiques de sécurité des passeports électroniques.

Une fois ce processus terminé, la délivrance du passeport électronique sera annoncée.

Comme indiqué précédemment dans Financial Express Online, le logiciel utilisé a été développé par IIT-Kanpur en collaboration avec le National Informatics Center (NIC).

La nouvelle version du passeport aura une meilleure qualité de papier, des fonctions de sécurité avancées ainsi qu’une meilleure impression.

Les informations stockées sur la puce sont protégées de manière à ce qu’elles ne soient pas accessibles sans contact physique.

Chronologie

En 2017, le concept de passeport électronique a été déployé. Et une fois que le processus de délivrance aura commencé, les premiers à les obtenir seront les diplomates et les représentants du gouvernement.

Importance

Le temps est essentiel lorsque vous voyagez et plus encore dans un aéroport bondé. Les passeports électroniques devraient prendre quelques secondes.

Ces prototypes de passeports ont subi des tests intenses dans un laboratoire identifié par le gouvernement américain.

Particularités

Couvertures avant et arrière plus épaisses.

Avec 64 kilo-octets d’espace mémoire, la puce de silicium aura la taille d’un timbre et une antenne rectangulaire intégrée.

Il peut mémoriser jusqu’à 30 visites et mouvements internationaux.

