Préparez-vous pour les nouveaux MacBook Pro et AirPod !

Bonjour et bienvenue dans une autre édition de Editor’s Desk de votre humble serviteur. Après cette semaine, il n’y en aura plus que deux de ma part, car bon, je vais prendre un peu de temps pour entrer dans un nouveau chapitre de ma vie : la parentalité ! Nous avons encore quelques semaines, mais je dois dire que ça a été une montagne russe ces huit derniers mois, et je suis honnêtement prêt à descendre. De toute façon…

Demain, c’est l’événement « Unleashed » d’Apple, qui mettra en vedette de nouveaux MacBook Pro et (très probablement) des AirPod 3. Si vous êtes à la recherche d’un nouveau MacBook Pro, je suis sûr que vous avez hâte de demain, alors assurez-vous de vous connecter!

Source : René Ritchie / iMore

Jusqu’à présent, sur la base des rumeurs que nous avons vues au cours des derniers mois, les MacBook Pro mis à jour comprendront un modèle 16 pouces mis à jour, ainsi qu’une nouvelle variété 14 pouces. Ceux-ci incluront certainement la prochaine génération de silicium d’Apple, appelée « M1X », et peut-être des mini-LED, ce qui en ferait les meilleurs MacBook à ce jour. Une rumeur récente que nous avons vue la semaine dernière est la possibilité d’une nouvelle caméra FaceTime HD 1080p et d’une base de 16 Go de RAM et de 512 Go de stockage SSD.

Aussi excitantes que soient ces rumeurs, j’ai hésité un peu sur le moulin à rumeurs ces derniers temps, car l’Apple Watch Series 7 s’est avérée ne rien à voir avec ce dont nous entendions parler depuis des mois. Oui, je suis toujours un peu aigri à ce sujet, malgré toutes les critiques positives. Et maintenant, nous entendons même que la série 8 peut être disponible en trois tailles ! Honnêtement, je ne sais pas comment vous sentir à propos de celui-ci – je veux dire, avons-nous vraiment besoin d’une troisième taille ? Bien sûr, cette nouvelle « taille » pourrait également être un modèle plus robuste pour résister aux éléments, ce qui serait plus logique qu’une simple option de troisième taille, je pense.

Source : Luke Filipowicz / iMore

Étant donné que le cycle d’actualités a été un peu mou la semaine dernière (après tout, tout ce qui est excitant se produira demain), parlons de certaines fonctionnalités iOS 15 et iPhone 13 existantes, en particulier de Focus et de Notifications. Même si j’aime utiliser Focus, il semble que le problème avec cela est qu’il faut beaucoup de travail pour le configurer, donc beaucoup de gens ne se sont pas souciés de la fonctionnalité. Je comprends – c’est juste une autre chose à faire, et pour beaucoup de gens, ils ont déjà leurs configurations comme ils l’aiment déjà. Toutes les nouvelles fonctionnalités ne sont pas pour tout le monde, mais j’ai trouvé que Focus et le nouveau système de notification étaient assez pratiques pour mon flux de travail quotidien. J’espère juste qu’Apple continuera à améliorer Focus dans les prochaines versions car aussi bon soit-il pour moi, ce n’est pas parfait.

De plus, si vous avez envisagé le nouvel iPad d’entrée de gamme, ne vous y trompez pas, c’est une option fantastique si vous n’avez besoin que des bases. Notre propre Luke Filipowicz fait l’éloge de l’iPad (2021) dans sa critique, et certaines des meilleures fonctionnalités sont les nouvelles améliorations de la caméra frontale et la fonction Center Stage. Et vous ne pouvez pas le battre à ce prix.

Maintenant, préparons-nous pour un autre événement Apple passionnant demain ! J’espère que vous êtes tous reposés et prêts pour les nouveaux MacBook Pro et AirPod !

– Christine Romero-Chan