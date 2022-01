Préparez-vous pour les produits plus coûteux à l’avenir ; les fabricants évitent les hausses de prix malgré des coûts élevés, mais pas pour longtemps

Les fabricants indiens ont évité d’augmenter les prix même dans un contexte d’inflation élevée des coûts des intrants, mais les consommateurs doivent se préparer à une augmentation des prix par petites étapes.

Les fabricants indiens ont évité d’augmenter les prix même dans un contexte d’augmentation des coûts, mais les consommateurs doivent se préparer à de petites augmentations à l’avenir. « La grande majorité des entreprises (…) ont décidé de maintenir leurs prix de vente inchangés », malgré le fait que l’inflation des coûts des intrants soit au plus haut depuis sept ans et demi en décembre, a déclaré Pollyanna De Lima, directrice associée de l’économie chez IHS Markit, dans un communiqué. remarque cette semaine. Cependant, les fabricants peuvent augmenter les prix par petites étapes maintenant. « Avec un pouvoir de fixation des prix limité, les fabricants ne peuvent se permettre d’augmenter leurs prix que par petits pas », a déclaré Teresa John, économiste en chef, Nirmal Bang Institutional Equities, à Financial Express Online.

Déplacement des stocks, maintien des ventes

Les entreprises n’ont pas augmenté leurs prix malgré les coûts élevés des intrants « afin de stimuler les ventes, les charges globales n’ayant augmenté que légèrement en décembre », a déclaré la note d’IHS Markit. Le coût de la détention des stocks peut avoir pesé sur la décision des fabricants de continuer à vendre sans augmenter les prix. Les fabricants prennent une décision en pesant sur les coûts des facteurs, c’est-à-dire le loyer, les salaires, les intérêts et les bénéfices, a déclaré NR Bhanumurthy, vice-chancelier de l’Université d’économie d’Ambedkar. « La détention de stocks peut coûter plus cher que de répercuter les avantages sur les consommateurs. Cela dépend du coût de production. Le coût n’est pas seulement le coût de production, le coût est également en termes de conservation du stock », a déclaré Bhanumurthy à Financial Express Online.

Les fabricants auraient pu craindre une forte baisse des volumes, compte tenu du pricing power limité, si les prix de vente devaient être relevés, a ajouté Teresa John. « La demande reste instable car les revenus et les économies d’une grande partie de la population ont été touchés par les vagues ultérieures de coronavirus », a-t-elle déclaré.

Charge de coût plus élevée pour les fabricants

La confiance des fabricants dans les entreprises s’est renforcée en décembre, selon l’indice PMI d’IHS Markit pour décembre, mais le sentiment a de nouveau été freiné par les inquiétudes concernant les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, les nouvelles variantes d’omicron et les pressions inflationnistes. L’inflation WPI, une mesure de l’inflation de gros, s’est établie à un taux à deux chiffres de 14,23 % en novembre. Les fabricants indiens ont signalé une augmentation mensuelle des charges financières globales, a noté le rapport IHS Markit. Les entreprises continueront de faire face à une pression sur les marges à court terme, avec une augmentation des coûts des intrants et de faibles augmentations de prix, a déclaré Teresa John.

Relance de la demande pour aider à développer la fabrication

L’industrie manufacturière indienne s’est développée en décembre même si l’indice a baissé par rapport au mois précédent, selon le rapport d’IHS Markit. Le PMI de novembre s’est établi à 55,5, en baisse par rapport au PMI de 57,6 en novembre. Une lecture supérieure à 50 indique une expansion – plus le nombre est élevé, plus l’expansion est rapide. Les perspectives pour l’industrie manufacturière semblent largement positives, les fabricants observant une nouvelle augmentation des nouvelles commandes au cours du mois de décembre, ce qui les a amenés à poursuivre leurs efforts de réapprovisionnement.

« S’il y a une reprise de la demande, les fabricants seront prêts à se développer », a déclaré NR Bhanumurthy, commentant les perspectives de fabrication cette année. « Il y a deux demandes – externes et internes. La demande extérieure apparaît très très robuste et semble bien se porter notamment pour les biens manufacturés. La demande intérieure est un sujet de préoccupation, pour lequel nous devrons attendre et voir cette semaine si nous optons pour des blocages partiels ou des blocages prolongés. Notre évaluation est que nous pourrions ne pas voir le type de blocages que nous avons vus lors de la deuxième vague et si cela se produit, même la demande intérieure devrait également revenir », a-t-il ajouté.

Dynamique de reprise

« À notre avis, la reprise se poursuivra, mais l’élan se modérera après le brusque bond observé après la deuxième vague. Les goulots d’étranglement de l’offre peuvent persister plus longtemps avec l’émergence de nouvelles variantes. Cependant, alors que les nouvelles variantes de coronavirus présentent un risque, nous nous attendons à ce que la gravité des restrictions/verrouillages et le virus diminuent à mesure que la vaccination progresse dans le monde et que le virus devient endémique », a déclaré Teresa John.

