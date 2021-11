préparez-vous pour plus d’institutions et de mèmes mania

Source : Adobe / hallojulie

« Le capital institutionnel <…> façonne la conversation, élargit le soutien et confère une légitimité à la classe d’actifs. » Même si certains investisseurs particuliers arrivent à maturité un peu en 2022, « les nouveaux détaillants sont encore largement motivés par la spéculation et les échanges à fort effet de levier pour maximiser l’exposition ».

2021 a été une année record pour le marché des crypto-monnaies, qui doit sa croissance aux investisseurs institutionnels et particuliers. Bien que ces deux catégories d’investisseurs aient divergé dans leurs comportements commerciaux, ils sont tous deux entrés sur le marché en nombre apparemment élevé, contribuant à propulser un large éventail d’actifs cryptographiques vers de nouveaux sommets historiques.

Pour la plupart, en 2021, les institutions se sont concentrées sur le bitcoin (BTC) et (dans une moindre mesure, mais de plus en plus) sur l’ethereum (ETH), tandis que les commerçants de détail ont également été heureux de s’attaquer à tout altcoin ou mème fantaisiste. en augmentant. haut sur le marché. Cependant, selon les acteurs de l’industrie et les observateurs qui ont parlé à Cryptonews.com, 2022 verra une convergence relative des préférences commerciales, les investisseurs de détail mûrissant de plus en plus dans leur approche, aidés en partie par la croissance de l’analyse de marché et de l’enquête sur les institutions établies.

Dans le même temps, ces mêmes commentateurs prédisent que les institutions joueront un rôle de plus en plus important dans le pilotage du marché au cours de l’année à venir, et leur participation contribuera également à pousser la réglementation dans une direction favorable. Au contraire, la maturation croissante du marché signifiera également qu’une section de commerçants de détail plus soucieuse du risque recherchera des rendements élevés à partir d’actifs cryptographiques plus spéculatifs.

Prédictions et réalité 2021

En 2020, s’adressant à Cryptonews.com, les analystes ont prédit que les institutions seraient attirées par Bitcoin en 2021 alors que la pandémie de COVID-19 se poursuivait et que la hausse de l’inflation rendait le BTC plus attrayant en tant qu’actif.

Ils ont également prédit qu’un afflux d’argent frais dans le bitcoin se répercuterait sur les altcoins, les portant à de nouveaux sommets. Encore une fois, c’est ce que nous observons en grande partie, la plupart des principaux altcoins connaissant de nouveaux sommets historiques cette année.

Certains analystes à qui nous avons parlé ont prédit que davantage d’entreprises ajouteraient du bitcoin à leurs bilans. Cependant, cela ne s’est pas vraiment matérialisé à plus grande échelle, même si l’un de nos panels avait quelque peu raison de suggérer que 2021 apporterait une percée dans la quête d’un ETF Bitcoin à approuver aux États-Unis (Lo qui l’a fait).

2022 : Institutions encore plus importantes, maturité du commerce de détail

En 2022, les commentateurs prédisent que les investisseurs institutionnels seront encore plus importants qu’ils ne l’ont été cette année.

« Les institutions auront un impact crucial en 2022. Pour comprendre pourquoi, il est important de prendre en compte le changement de sentiment des institutions / entreprises envers les crypto-monnaies qui a eu lieu en 2021 », a déclaré Oleksandr Lutskevych, PDG et fondateur de l’échange de crypto-monnaie. CEX.IO.

Lutskevych note que les entreprises qui ont pu évoluer rapidement en 2021 ont fait des progrès substantiels (par exemple, Microstrategy, BNY Mellon, etc.), créant un précédent pour celles qui n’ont pas pu commencer à acheter ou à jouer un rôle sur le marché de la cryptographie, en grande partie parce qu’elles manquait de l’infrastructure nécessaire pour le faire.

« À ce stade, les établissements ont eu suffisamment de temps pour préparer leurs programmes pour entrer sur le marché. Du côté de l’offre, il existe des produits et des services qui permettent aux clients commerciaux de le faire », a-t-il déclaré à Cryptonews.com.

D’autres commentateurs sont d’accord, avec un porte-parole d’un autre échange cryptographique, BitMEX, disant également à ce site que les institutions surpasseront le commerce de détail en termes d’impact l’année prochaine.

« L’entrée des institutions dans l’espace cryptographique à mesure qu’elles deviennent plus confortables et que la réglementation progresse sera probablement la plus grande source de capitaux », ont-ils déclaré.

La réglementation croissante des pools de crypto-monnaie jouera probablement un rôle énorme pour amener davantage d’institutions à entrer sur le marché l’année prochaine.

« Nous constatons déjà une certitude réglementaire accrue attirant de nouvelles institutions sur les marchés des actifs numériques. Ce qui les accompagne, l’écosystème d’informations, de recherche, de notation et de conseils, aura probablement une influence croissante sur les stratégies d’investissement et sera intéressant à suivre en 2022 », a déclaré Andrew Leelarthaepin, directeur général de l’échange de crypto-monnaie Bitstamp. Asie-Pacifique. .

Les ramifications de la participation institutionnelle croissante aux crypto-monnaies sont un sujet également abordé par Ben Caselin, responsable de la recherche et de la stratégie chez AAX , un échange de crypto-monnaie.

« Alors que le bitcoin et d’autres actifs cryptographiques majeurs voient un flux continu de capital institutionnel, nous verrons également un alignement et une intégration accrus avec les intérêts publics, corporatifs et même géopolitiques. L’afflux de capital institutionnel n’est pas seulement important en termes d’impact sur les prix, mais aussi dans la façon dont il façonne la conversation, élargit le soutien et confère à la classe d’actifs une légitimité », a-t-il déclaré à Cryptonews.com.

En effet, pour Andrew Leelarthaepin, la présence d’institutions aura une influence mature sur au moins une partie du public de détail, qui peut bénéficier d’une augmentation correspondante d’études et d’analyses de marché de haute qualité.

« Ce n’est qu’au début du mois dernier que Recherche mondiale de Bank of America a lancé sa division de recherche sur les crypto-monnaies parallèlement à son premier rapport et il est probable que [el banco] être le premier de beaucoup. La croissance de l’écosystème de l’information s’étendra aux investisseurs de détail et institutionnels pour aider à éclairer les stratégies », a-t-il déclaré.

Comme pour d’autres personnalités du secteur, Leelarthaepin soutient que l’impact de la réglementation et de la professionnalisation de l’écosystème des actifs numériques aura un impact sur la chaîne sur le comportement des détaillants.

Le pouvoir des mèmes et de la vente au détail

Cependant, les observateurs pensent toujours que même si certains investisseurs particuliers mûrissent un peu en 2022, beaucoup ou la plupart continueront à rechercher des altcoins plus spéculatifs, contrairement aux institutions.

« Malheureusement, le nouveau commerce de détail est toujours largement motivé par la spéculation et le trading à fort effet de levier pour maximiser l’exposition. Il faut du temps et de l’expérience aux détaillants pour s’établir, filtrer le bruit et concentrer leur attention et leur capital sur des projets de haute qualité », a déclaré Ben Caselin.

De même, Oleksandr Lutskevych soupçonne que le phénomène de la « monnaie meme » continuera à jouer un rôle en 2022 et au-delà.

« Il est essentiel de peser l’impact de cette décision car les détaillants ont prouvé qu’ils disposaient de capitaux capables de changer les marchés. Cette valeur est détournée des projets significatifs et est maintenant dirigée vers les mèmes », a-t-il déclaré.

Lutskevych ajoute que l’importance de l’amour des détaillants pour les mèmes peut être plus grande que beaucoup ne sont enclins à le penser.

« À leurs sommets, DOGE et SHIB se sont combinés pour près de 80 milliards de dollars en valeur, soit > 10 % du [capitalización] d’ETH à 4 400 USD / pièce et ~ 7% du [capitalización] part de marché du BTC à 63 000 $/pièce », a-t-il déclaré.

Une autre divergence que nous pouvons voir en 2022 est que les investisseurs de détail sont plus attirés (que les institutions) par des devises plus petites et plus récentes, dans l’espoir qu’ils puissent réaliser de gros rendements dans un laps de temps limité.

« Les petits détaillants peuvent accéder plus efficacement aux lancements initiaux en raison de leurs investissements plus petits. 2022 pourrait voir le début de produits peu structurés pour de nouveaux fonds de détail entrant dans l’espace », a déclaré le porte-parole de BitMEX.

Et oui, les institutions continueront de se concentrer fortement sur des actifs cryptographiques plus établis avec des antécédents plus éprouvés.

Les fonds institutionnels se concentrent principalement sur le bitcoin et, dans une moindre mesure, sur l’ethereum. Bitcoin est l’actif le plus performant de la décennie, présentant toutes les caractéristiques d’un actif refuge aujourd’hui, et compte tenu des fondamentaux et des développements en temps réel sur le marché, nous pouvons nous attendre à un intérêt continu pour cet actif et à une croissance continue », a déclaré Ben Caselin.

Malgré le fait que les institutions financières traditionnelles soient souvent assez conservatrices, Caselin a noté que les fonds de crypto-actifs peuvent généralement prendre plus de risques.

« Le jeu des infrastructures est plus en faveur. Les protocoles de base comme Solana, Cardano, Avalanche et Terra, ou les solutions de deuxième couche comme Polygon ou Stacks, sont évidemment préférés aux pièces meme et autres jetons basés sur le battage médiatique », a-t-il ajouté.

Une autre différence entre les institutions et le commerce de détail en 2022 sera le fait que les premiers devraient pouvoir se permettre d’investir dans autre chose que les actifs cryptographiques eux-mêmes.

« Les marchés des capitaux américains se sont avérés être une force majeure dans la migration minière BTC, car plusieurs sociétés sont devenues publiques ou ont levé des capitaux en utilisant cette option (par exemple, Bastion , Marathon , etc.) pour étendre vos opérations. Le gros investissement dans les entreprises de cryptographie nouvelles et matures viendra des institutions, ce qui influencera la croissance de l’espace à l’avenir », a prédit Oleksandr Lutskevych.

Le feeling reste un grand joueur

Et bien qu’il y ait une certaine maturation parmi les investisseurs de détail en 2022, la plupart des commentateurs s’attendent à ce que le commerce de détail continue d’être dominé par le sentiment et la peur de manquer (FOMO).

«Nous avons vu des pics d’intérêt opportunistes envers les monnaies meme. SHIB s’est même brièvement classé au premier rang en termes de volume négocié », a déclaré Lutskevych.

Pour lui, c’est une parfaite illustration de la finance comportementale en jeu sur les marchés de détail.

« Les résultats du marché sont plus affectés par des facteurs psychologiques, tels que l’excès de confiance, le comportement grégaire, que par les fondamentaux. Les investisseurs de détail continueront probablement d’adopter cette approche axée sur le sentiment à la fois sur les marchés crypto et traditionnels en 2022 », a-t-il ajouté.

Cela signifie que même si les institutions auront une plus grande influence sur les crypto-monnaies, vous devez vous attendre à ce que 2022 apporte à nouveau sa juste part de manies spéculatives.

