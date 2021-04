Préparez-vous pour un été «sûr» avec Croma’s Cool Life!

Croma lance sa campagne estivale «Cool Life», qui fournit des solutions de refroidissement pour chaque besoin de refroidissement.

Avec la résurgence des cas de COVID-19 dans le pays, la conduite passive de beaucoup a remis la nation dans le champ du diable. Le port d’un masque est une clé convaincante pour réduire les effets du virus et la même chose doit être impérativement suivie. Le masque est la seule arme qui fait office de bouclier dans cette pandémie. Lorsque vous portez votre masque, vous vous protégez non seulement de la maladie, mais aussi de vos proches!

C’est le message que Croma avait l’intention de diffuser à travers la campagne «The Times Power of Print» (POP). Le concept de POP est d’encourager les esprits créatifs ainsi que les étudiants; pour concevoir des campagnes percutantes, inspirantes et engageantes, laissant derrière elles une missive stimulante.

La 4e édition de Power of Print (POP) a vu Croma, partenaire du Times Group pour la deuxième fois, chercher des idées ingénieuses pour maintenir la teneur du brief de cette année – “ porter un masque non pas pour vous protéger, mais pour protéger le monde. toi’.

Ritesh Ghosal, directeur marketing d’Infiniti Retail Ltd. (Croma), a déclaré: «Pour aller au-delà de la pandémie, nous devons sortir dans le monde et reprendre nos vies productives et le masque est une protection essentielle contre une résurgence des infections. Jusqu’à ce jour, l’Inde en tant que société a obtenu un succès limité pour persuader les gens de porter des masques en public. Un faux sentiment d’invincibilité combiné à la croyance erronée que le masque est destiné à protéger le porteur du monde n’a conduit à la conformité que par certaines personnes et parfois. Croma, qui a commencé à servir les clients dans ses magasins physiques depuis début juin, a été témoin de cette réticence à se conformer de la part des clients. Je pense que la réponse réside dans l’éducation de l’individu – en lui faisant prendre conscience que le masque aide en fait à protéger ses proches de lui plutôt que de lui du reste du monde »

L’entrée gagnante de cette année ‘Spot the Serial Killer’ conceptualisée par WYP Brand Solutions a approuvé l’utilisation de masques pour réduire les risques de contracter le virus. L’équipe gagnante a non seulement remporté le trophée Power of Print, mais aussi l’opportunité de voir sa campagne publiée dans les pages des publications du Times of India Group.

La campagne POP fonctionne comme une extension de l’approche de Croma visant à fournir un environnement d’achat sûr et ambiant pour tous. Droit de s’assurer que tous les protocoles de sécurité sont suivis dans les magasins – comme le port d’un masque, les stations de désinfection, la distanciation sociale, à l’introduction d’autres canaux d’achat pratiques. Croma a introduit plusieurs fonctionnalités qui permettent aux clients de faire leurs achats dans le confort de leur maison. 1) la fonction “ Acheter avec vidéo ” permet aux acheteurs de se connecter avec le personnel du magasin via un appel vidéo en direct et de clôturer l’achat sans avoir à visiter le magasin 2) la fonction “ se connecter au magasin ”, qui permet à un client de simplement réserver un placez-vous ou parlez au gérant du magasin avant qu’il ne visite le magasin. Ces caractéristiques ne manqueront pas de changer la façon dont le monde achète l’électronique.

Avec cette puissante campagne d’impression, Croma lance également sa campagne estivale «Cool Life», qui fournit des solutions de refroidissement pour chaque besoin de refroidissement. Les acheteurs peuvent choisir parmi plus de 250 climatiseurs, 300 réfrigérateurs, plus de 100 ventilateurs et refroidisseurs et bénéficier d’options EMI sans frais, de remises en argent et bien plus encore.

Visitez votre magasin Croma le plus proche ou www.croma.com dès aujourd’hui pour en savoir plus.L’article ci-dessus est sponsorisé par Croma Cool Life

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.