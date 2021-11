Préparez-vous pour un rallye de fin d’année

L’histoire suggère un rallye du marché… comment investir dans le métaverse… la technologie qui ancrera le métaverse – et tout le reste

Si l’on se fie à l’histoire, le marché boursier est sur le point de connaître une forte reprise de fin d’année.

Dans le numéro d’hier de Bénéfices accélérés, investisseur de croissance légendaire, Louis Navellier, a fourni les détails.

Il a commencé son émission en notant le bon début de novembre. Plus précisément, la semaine dernière, le S&P 500 et le Dow Jones ont respectivement progressé de 2% et 1,4%. Pendant ce temps, le NASDAQ a grimpé de plus de 3%.

Le plus haussier de tous, cependant, a été la montée en flèche des actions à petite capitalisation. Le Russell 2000 a bondi de plus de 6%.

Mais ce sont de vieilles nouvelles – qu’en est-il de ce rallye de fin d’année ?

Voici Louis :

Novembre est un mois saisonnier fort – et nos amis de Bespoke ont récemment souligné que novembre est un mois encore plus impressionnant après un mois d’octobre fort. Selon Bespoke, depuis 1945, il y a eu neuf années où le S&P 500 a gagné 20 % ou plus au cours des 10 premiers mois de l’année. Le gain moyen en novembre au cours de ces années est de 3,61 % et le gain moyen pour le reste de l’année est de 6,01 %. Mieux encore : au cours des neuf années précédentes depuis 1945, le S&P 500 a grimpé plus haut 100 % du temps en novembre et le reste de l’année ! Cela augure particulièrement bien pour le marché boursier en novembre et décembre, car le S&P 500 était en hausse de 22% pour l’année fin octobre.

Bien que ce soit une bonne nouvelle pour les actions, assurez-vous que votre portefeuille spécifique est ancré dans la force fondamentale.

Comme nous l’avons noté ici dans le Digest, Wall Street se concentre sur des bénéfices solides. Cela a du sens car l’inflation, les maux de tête de la chaîne d’approvisionnement et la pandémie ont été des obstacles majeurs à la croissance.

Vous pouvez voir à partir de cette saison des bénéfices que Wall Street punit les actions qui n’affichent pas une véritable croissance organique des bénéfices. Mais ils récompensent ceux qui le sont.

En bref, tout est question de force fondamentale aujourd’hui.

Sur ce, un petit bravo à Louis Bénéfices accélérés les abonnés. Jusqu’à présent, 21 sociétés de listes d’achat ont publié les résultats du dernier trimestre dans leur portefeuille. Parmi ceux-ci, 17 ont dépassé les attentes des analystes, un a affiché des bénéfices en ligne et seulement trois estimations manquées.

En fin de compte, bien que nous devrions être prêts pour des prises de bénéfices à court terme (le marché a été en déchirure au cours des dernières séances), nous nous attendons à une autre poussée haussière alors que nous clôturons l’année.

***En élargissant notre calendrier d’investissement, vous êtes aux premiers stades de l’une des tendances sociétales et d’investissement les plus transformatrices de l’histoire

En ce moment, vous et moi sommes au bord de la création d’un monde entièrement nouveau. Il y a des terres à explorer, des fortunes à créer et des gens à rencontrer…

Mais il y a une torsion.

Ce monde – bien que très réel – est un monde numérique.

C’est une réalité alternative immersive qui, bien qu’existant uniquement sur le réseau blockchain, est incroyablement réelle.

C’est le Metaverse – un monde virtuel en 3D où vous, à travers un avatar, socialisez, travaillez, jouez, créez et fondamentalement…existez.

Voici comment Forbes le décrit :

Aujourd’hui, le métaverse est un espace virtuel partagé où les gens sont représentés par des avatars numériques (pensez à Ready Player One). Le monde virtuel grandit et évolue constamment en fonction des décisions et des actions de la société en son sein. À terme, les gens pourront entrer dans le métavers, complètement virtuellement (c’est-à-dire avec la réalité virtuelle) ou interagir avec des parties de celui-ci dans leur espace physique à l’aide de la réalité augmentée et mixte.

Le métavers va changer notre monde – comment nous jouons, socialisons, apprenons, explorons… Il marquera une ligne massive « avant/après » dans le sable.

De toute évidence, quelque chose de ce pivot créera une richesse astronomique. Alors, comment participe-t-on ?

*** Investir dans ce qui soutiendra le métaverse

Eric Fry est notre spécialiste macro et l’éditeur derrière Rapport d’investissement. Cela signifie qu’il évalue les marchés et les classes d’actifs dans une perspective globale pour identifier des opportunités intéressantes.

Une fois que quelque chose est dans sa ligne de mire, il creuse pour trouver les bons investissements spécifiques pour saisir l’opportunité.

Il y aura de nombreuses façons de jouer au Metaverse, mais aucune d’entre elles ne sera aussi nécessaire à l’existence de base du Metaverse que des connexions Internet ultra-rapides et stables – et cela signifie la 5G.

Du numéro d’Eric de Argent intelligent La semaine dernière:

La technologie 5G améliore considérablement les vitesses de téléchargement et de téléchargement, tout en améliorant la latence, c’est-à-dire le temps nécessaire aux appareils pour communiquer avec les réseaux sans fil. Le réseau 4G actuel délivre environ 100 mégabits par seconde. Mais une fois la 5G déployée, ce nombre passe à 10 000 mégabits par seconde, soit 100 fois plus vite que la vitesse actuelle. Que signifie « 100 fois plus rapide » ? Cela signifie qu’une toute nouvelle génération de technologies, y compris le métaverse, deviendra probablement réalisable et prospérera. Alors que la 4G fournissait les vitesses de réseau nécessaires pour exécuter des applications en ligne complexes comme Uber et le streaming mobile comme Netflix, la 5G représente un bond en avant monumental. Il constitue la base de toute une série de technologies « gee-whiz », y compris les véhicules automatisés… la chirurgie à distance… et le métaverse.

*** Peu importe à quel point le métaverse devient massif, ce n’est toujours qu’un des nombreux vents arrière pour un investissement 5G

Le métavers n’est pas la seule merveille technologique qui nécessitera la 5G… entraînant d’énormes gonflements de capitaux.

Retour à Éric :

J’ai déjà estimé que la 5G produira plus de 56 000 milliards de dollars de richesse : L’intelligence artificielle est en passe de débloquer plus de 30 000 milliards de dollars de nouveaux revenus. L’Internet des objets va ajouter 19 000 milliards de dollars à l’économie. Et les voitures sans conducteur devraient ajouter 7 000 milliards de dollars. Une fois que vous avez ajouté le métaverse, ce nombre devient encore plus grand. Selon Emergen Research, « la taille du marché mondial des métaverses a atteint 47,69 milliards de dollars en 2020 et devrait atteindre 828,95 milliards de dollars en 2028 ». C’est un taux de croissance annuel composé (TCAC) élevé de 43,3%.

De toute évidence, les dollars ici sont énormes. Alors, comment pouvez-vous faire partie?

Eh bien, c’est l’un des principaux défis. Investir dans la 5G peut signifier toutes sortes de choses…

Vous pourriez regarder les opérateurs Internet comme Verizon… les sociétés de semi-conducteurs comme Qualcomm… les produits de consommation liés à la 5G comme Apple… les sociétés de stockage de données comme Nutanix… nous pourrions continuer encore et encore.

Une option simple est un ETF sur le thème de la 5G. Le meilleur ticker pour cela doit aller à la société, Defiance, qui a verrouillé «FIVG».

Mais il faut être prudent…

Si vous regardez sous le capot de FIVG, vous verrez une forte concentration dans les entreprises de semi-conducteurs.

Voici les 10 principaux titres de FIVG (de la pondération la plus élevée à la plus faible). Notez combien sont les sociétés de puces :

Micro-dispositifs avancés Qualcomm Analog Devices Keysight NXP Semiconductors Xilinx Marvell Technology Verizon American Tower Corp Ericsson

Maintenant, il n’y a rien de mal avec une société de puces, mais ce n’est qu’un coin du marché plus large de la 5G.

La meilleure stratégie est peut-être simplement de commencer. Vous pouvez ajouter une exposition à des sous-secteurs supplémentaires au fil du temps. Après tout, il s’agit d’une histoire de croissance sur plusieurs années. Et les méga-gagnants de demain ne sont peut-être même pas encore sur la carte.

Je laisse Eric nous sortir :

Voici le problème : l’opportunité 5G/métaverse en est encore à ses balbutiements, ce qui signifie qu’elle produira une liste croissante de gagnants au fil du temps. Les investisseurs qui comprennent que la 5G est une histoire bien plus importante que les smartphones plus rapides… et comprennent que les dernières années remplies de battage médiatique n’étaient que la phase de construction et non une promesse vide… pourraient faire des gains incroyables au fur et à mesure que cette histoire se déroule.

