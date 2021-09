Préparez-vous pour un Sus Halloween : il y a un costume officiel parmi nous

Image : Innersloth / Toikido

Alors, à notre avis, comment les gens s’habilleront-ils pour Halloween ? Sorcières ? Gobelins ? La réalité effrayante que nous mourons tous lentement ? Ha ha ! Ce que c’est drôle.

Notre argent est sur le jeu de déduction sociale Among Us étant le costume le plus porté de la saison, puisqu’ils viennent d’annoncer une gamme de costumes d’Halloween officiels et gonflables (ou tout simplement… des costumes ordinaires, vous savez ? Cela ne vous dérangera pas si vous les porter pour d’autres périodes festives).

Fabriqués en collaboration avec la société de jouets Toikido, ils sont le dernier d’une gamme de produits Among Us qui comprend des peluches, des vêtements et une bouteille d’eau avec un petit coéquipier sur le dessus. Oh !

Les costumes sont disponibles en rouge, noir, orange et violet, et en tailles enfants et adultes, bien qu’il semble également y avoir du rose et du jaune sur la base des images. Les tailles pour enfants conviendront aux humains jusqu’à 150 cm de hauteur et les costumes pour adultes jusqu’à 180 cm.

roulez dans les plus beaux établissements avec nos nouveaux costumes d’entre nous 😌✨ @toikido1 vous pouvez les récupérer sur Amazon, Walmart, HMV et d’autres détaillants du monde entier ! ÊTRE!! LE SPACEBEAN !!! pic.twitter.com/9LVvKBzvwM – Parmi nous (@AmongUsGame) 15 septembre 2021

Soyez averti, cependant – ce costume va rendre la tâche très difficile pour celui qui le porte, car, vous savez, les haricots Among Us n’ont pas de bras.

Les costumes seront disponibles sur Amazon, où ils coûtent entre 40 $ et 50 $ selon la taille que vous choisissez.

Assure-toi juste que le gamin que tu ramasses dans un trick-or-treat n’est pas un imposteur, d’accord ?

Veuillez noter que certains liens externes sur cette page sont des liens d’affiliation, ce qui signifie que si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit pourcentage de la vente. Veuillez lire notre divulgation FTC pour plus d’informations.