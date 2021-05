Préparez-vous pour une charge lente

Les spécifications des chargeurs Samsung Galaxy Z Flip 3 et Galaxy Z Fold 3 ont vu le jour.Selon une liste 3C, les chargeurs des téléphones auront la même vitesse que leurs prédécesseurs, ce qui signifie que le Galaxy Z Flip 3 se contente d’une charge maigre de 15W.

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 et le Galaxy Z Fold 3 ont connu de nombreuses fuites au cours des dernières semaines. On dit que les pliables contiennent des éléments de conception plus intelligents et du matériel plus rapide. Mais si vous recherchez des smartphones à chargement rapide, vous devrez peut-être chercher ailleurs.

Une certification 3C repérée par Digital Chat Station présente les spécifications du chargeur du Galaxy Z Flip 3 et du Galaxy Z Fold 3. Si vous vous attendiez à une mise à niveau significative ici, vous seriez déçu.

Samsung Galaxy Z Flip 3, Z Fold 3 vitesses de charge

Le chargeur du Galaxy Z Flip 3 prendra en charge un maximum de 15W – la même puissance que son prédécesseur. Le chargeur Galaxy Z Fold 3 arborera également 25W comme le Z Fold 2, selon la liste.

Ce n’est pas une grande surprise car la charge rapide n’est pas un objectif principal pour Samsung. Mais 15W est sans doute trop lent pour un smartphone haut de gamme. Dans notre examen du Galaxy Z Flip, il a fallu environ 90 minutes pour charger la maigre batterie de 3300 mAh. Cependant, charger le Galaxy Z Fold 2 était un processus moins fastidieux dans notre examen.

Une charge rapide est également essentielle pour les utilisateurs. Dans un récent sondage, seule une petite partie des lecteurs d’Android Authority pourrait échanger la charge rapide sur leurs téléphones pour un prix inférieur. Il semble plus important que la prise en charge de la carte SD, les derniers chipsets et même un chargeur intégré. Les utilisateurs s’attendent à ce que la charge rapide soit disponible sur davantage d’appareils haut de gamme. Étant donné que le Galaxy Z Flip 3 peut être lancé autour du prix d’environ 1299 $ de son prédécesseur, cette attente est sans doute justifiée.

S’il y a un bon côté, il semble que Samsung regroupera au moins des chargeurs avec les deux téléphones. Nous le saurons à coup sûr une fois que les Galaxy Z Flip 3 et Galaxy Z Fold 3 feront leurs débuts plus tard cette année.