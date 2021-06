Préparez-vous pour une compression de stock XERS ! Pourquoi un analyste pense que Xeris pourrait être le prochain AMC

Partout, les investisseurs recherchent la prochaine grande compression courte. L’énorme succès de la coordination de r/WallStreetBets sur GameStop (NYSE :GME) inspire la compression de AMC (NYSE :AMC), et maintenant les acheteurs recherchent partout sur Reddit le prochain stock. Mais que se passe-t-il si le prochain candidat à court terme n’est pas du tout parlé sur Reddit ? Produits pharmaceutiques Xeris (NASDAQ :XERS) pourrait très bien être la prochaine action à exploser, selon un analyste populaire.

Source : Shutterstock

Xeris Pharmaceuticals est une société dont le siège social est situé dans l’Illinois. Elle est spécialisée dans la commercialisation de thérapies médicamenteuses injectables liquides. Plus particulièrement, il travaille à commercialiser des traitements rapides pour l’hypoglycémie et l’épilepsie.

La société a récemment suscité l’intérêt des investisseurs avec son acquisition de Strongbridge Pharmaceuticals, une société pharmaceutique au stade commercial qui recherche des traitements pour les maladies rares. La fusion devrait être finalisée au quatrième trimestre 2021.

Will Meade prédit que le stock XERS sera la prochaine cible de compression

Will Meade, un éminent influenceur en investissement et ancien gestionnaire de fonds spéculatifs, cible l’action XERS comme le prochain grand candidat à la vente à court terme. Il a tweeté son raisonnement cet après-midi :

Des compressions courtes partout où XERS est susceptible de se contracter selon ma formule de

petite capitalisation boursière + cours de l’action bas + intérêt court élevé qui

la formule a bien fonctionné pour $ GTT – Will Meade (@realwillmeade) 3 juin 2021

La formule de Meade n’est pas explicitement claire. Cependant, les variables qu’il utilise pour évaluer le titre sont de solides indicateurs du potentiel de short squeeze. Si r/WSB précise quoi que ce soit à propos de ce type d’investissement, c’est que l’intérêt élevé à court terme est un indicateur énorme. Et XERS a cela – 23,3% du flottant est court, supérieur au pourcentage court du flottant d’AMC.

Meade double sa prédiction avec plus de tweets cet après-midi. Il mentionne la cote d’achat de RBC Capital et le prix de 10 $ pour XERS, et cite les 12 000 appels à 5 $ expirant le 18 juin comme preuve de la compression gamma à venir.

Les actions de XERS ont augmenté de près de 19% aujourd’hui, se négociant à 3,85 $.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.