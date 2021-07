Préparez-vous pour une multitude de lancements de téléphones pliables fin 2021

in

Un nouveau rapport suggère que nous pouvons nous attendre à des téléphones pliables de Google, Vivo, Xiaomi et d’autres plus tard cette année. Les appareils seraient dotés de la technologie UTG avec des écrans fournis par Samsung Display, BOE ou CSOT. Le rapport comprend également des détails sur les dimensions et la disposition de l’écran des téléphones.

Selon un nouveau rapport en provenance de Corée, un grand nombre de prochains téléphones pliables à la recherche des offres de Samsung arboreront du verre ultra-mince (UTG). Les informations recueillies par The Elec suggèrent que plusieurs fabricants chinois et Google lanceront des téléphones pliables plus tard cette année avec le matériau flexible. Le nouveau rapport donne également des détails sur les dimensions de l’écran des appareils.

En mai, nous avons appris pour la première fois qu’un flot d’appareils arriverait sur le marché à la fin de 2021. Mais ce rapport nous donne plus de contexte à cet égard.

Les téléphones pliables à venir plus tard cette année

Pour commencer, de nouveaux détails sont apparus concernant le pliable de Honor. L’appareil, appelé Magic Fold, devrait également être lancé avec un écran intérieur de 8,03 pouces fourni par BOE et portant le concurrent UTG de la société et un écran extérieur de 6,45 pouces, selon le rapport.

Le successeur supposé de Xiaomi Mi Mix Fold serait doté d’un écran de 8,01 pouces avec UTG fourni par Samsung Display. Il peut également inclure un écran externe de 6,52 pouces fourni par CSOT. Il devrait être lancé “dans l’année”, soutenant les informations précédentes en provenance de Chine. Les dimensions des écrans suggèrent que le téléphone ne sera pas une coque comme initialement postulé, mais plutôt une tablette pliable plus grande.

Vivo et Oppo prévoient également leurs pliables, qui devraient être respectivement attendus au quatrième trimestre 2021 et 2022. L’appareil de Vivo peut contenir un écran de 8 pouces avec UTG et un écran extérieur de 6,5 pouces, reflétant les rapports précédents.

L’appareil d’Oppo serait plus petit, avec un écran pliable de 7,1 pouces et un écran extérieur de 5,45 pouces. L’appareil était censé porter un écran principal de 7,7 pouces avec un écran externe plus petit. Bien sûr, il n’est pas inimaginable qu’Oppo puisse lancer plus d’un téléphone pliable en 2022.

Enfin, le téléphone pliable de Google est également mentionné. L’appareil contiendrait un écran pliable de 7,6 pouces avec UTG, réitérant les rapports précédents. Le rapport Elec ne mentionne aucun écran de couverture, il reste donc difficile de savoir ce que Google prévoit avec son appareil.

Samsung sera probablement la première entreprise à lancer sa dernière génération de téléphones pliables. Le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 devraient tous deux faire leurs débuts le mois prochain, selon les rumeurs.