Préparez-vous votre île pour la mise à jour Animal Crossing: New Horizons?

Image : La vie de Nintendo

Cela fait environ un an depuis ma dernière visite Oeuf, mon île Animal Crossing: New Horizons. J’ai beaucoup joué à Animal Crossing: New Leaf, donc je savais à quoi m’attendre quand je l’ai redémarré, après le très chargé Animal Crossing Direct récemment : des mauvaises herbes partout, des cafards dans ma maison et des villageois plus déçus de moi que mon père quand il a découvert que je voulais être journaliste de jeux.

« Bien, bien, bien », diraient-ils. « Regardez qui est revenu en rampant après des mois. Nous pensions que vous étiez mort ! » Je ne les blâme pas de m’en vouloir, car après tout, je suis le seul à pouvoir décorer l’île et prendre des décisions.

La vie de Nintendo

Diana vit toujours dans une salle de bain. Laisse-moi t’aider, Diane !

Rex veut déménager depuis des lustres, mais apparemment il a besoin de ma permission pour le faire. Sherb a ramassé des ordures qu’il voulait décharger sur moi. The Lost and Found regorge de choses que je suis le seul à pouvoir revendiquer. KK Slider s’est produit devant une foule de personne, et Gulliver est probablement mort.

Eh bien, je suis de retour maintenant, et seulement parce que j’ai enfin été séduit par du nouveau contenu. Je suis un grand fan de Brewster, même si je n’ai jamais bu de café de ma VIE ; l’ajout de l’agriculture et de la cuisine me donnera une quantité énorme de choses à faire dans le jeu au-delà de la décoration; et je suis aussi intrigué par les îles de Kapp’n, même si elles semblent assez similaires aux îles désertes existantes, avec juste un peu de flore et de faune en plus.

Mais mon île me remplit de désespoir. J’ai passé tellement de temps à terraformer, à rénover, à planifier et à construire, mais une fois tout cela fait, eh bien… ce n’est plus si amusant. Il me reste une poignée d’options, et je n’aime aucune d’entre elles…

Première option : recommencer

S’il vous plaît, ne me faites pas recommencer (Image: Nintendo Life)

Vous connaissez ce sentiment lorsque vous enregistrez un essai sur lequel vous avez travaillé toute la journée et que le fichier se corrompt ? L’idée de devoir tout recommencer suffit à vous rendre malade. Eh bien, c’est en quelque sorte ce que cela ferait de recommencer.

Je ne vais pas mentir, j’aime vraiment l’idée d’être détaché de ce que j’ai déjà fait, et capable de créer quelque chose de nouveau ; une grande partie de la raison pour laquelle mon île m’ennuie est parce que tout est déjà fait. Il y a très peu de nouveautés, et les zones que j’ai passées si longtemps à créer sont pénibles à démanteler. C’est beaucoup plus facile de tout faire dooooown.

Mais… alors je pense à mes recettes DIY Ironwood. Mes meubles pour événements spéciaux. Mes tenues. Mon musée complet. Tout ça, j’aime bien les avoir. J’aime pouvoir fouiller dans mes boîtes de rangement bombées pour convenir à toutes les idées de décoration que j’ai. Je ne veux pas recommencer, surtout parce que ce sera BEAUCOUP plus difficile de rassembler tous les éléments nécessaires maintenant qu’aucun de mes amis ne joue au jeu !

je ne veux pas perdre Oeuf. J’aime l’oeuf. Cela représente tout le travail que j’y ai mis, et je serais triste de perdre tout cela. Mais c’est aussi un albatros autour de mon cou, qui m’entraîne vers le bas. Peut-être que je devrais juste me libérer.

Option 2 : Rénover l’île

Tom comprend. (Image: Nintendo Life)

Cette option est probablement celle avec le meilleur rapport facilité/récompense, et ce que j’ai vu faire quelques personnes sur les réseaux sociaux. Je peux garder toutes mes affaires, mais je choisis quelques « sections » de mon île à refaire. J’en ai déjà deux en tête : le cimetière, qui est cool, mais un peu inutile mécaniquement, et la pizzeria en plein air, qui est mignonne en théorie, mais personne ne l’utilise jamais.

Je pourrais même – comme certains de mes amis l’ont fait – tout terraformer jusqu’à une île plate et redécorer avec de nouvelles idées. C’est le scénario idéal, si seulement j’avais le temps – je pourrais construire des cafés, des restaurants et des terrains de jeux, et avec la mise à jour… ils seraient réellement utilisables.

Cependant, je sais combien de travail ce serait. La terraformation dans le jeu est pénible, et ça ne me manque pas. Devoir faire des allers-retours avec mon petit inventaire pour ranger les choses ressemble aussi à un cauchemar, comme essayer de faire l’épicerie un article à la fois. Non merci. Il y a le nouveau hangar de stockage, bien sûr, qui pourrait aider… mais je devrais d’abord le trouver et l’acheter.

Cela a pris des années et je ne veux pas le refaire (Image: Nintendo Life)

Et apparemment, j’ai oublié toutes les commandes, ce qui rend la redécoration un peu délicate. En explorant l’autre jour, il m’a fallu dix minutes pour remettre un motif de sol là où il se trouvait, après l’avoir accidentellement effacé. Dans le meilleur des cas, il est difficile de faire en sorte que l’ACNH fasse ce que vous voulez. C’est presque impossible quand vous ne vous souvenez pas comment faire les choses.

De plus, mon île a été aménagée exprès pour que les choses soient exactement là où je les veux, et si je réaménageais cet espace pour une ferme ou une chorale gyroïde, il pourrait ne pas être là où je le veux vraiment. Le cimetière, par exemple, est caché en haut à gauche, et mes Gyroïdes méritent mieux que ça, non ? [How about getting the gyroids in the sea where they belong? – Ed]

Troisième option : vivre avec

Ce que je ressens quand quelqu’un me dit de vivre avec les conséquences de mes décisions (Image: Nintendo Life)

Si je n’ai vraiment pas envie de redécorer ou de créer un nouvel espace, je pourrais toujours simplement… vivre avec les choses que j’ai créées. Je sais que le sophisme du coût irrécupérable me dit que je ne peux pas détruire les choses que j’ai passé si longtemps à faire, ce qui est idiot, mais aussi… J’ai beaucoup moins de temps pour jouer à ACNH qu’à sa sortie. Quand il est sorti, je travaillais des semaines de 4 jours ! Et j’étais coincé à l’intérieur ! C’était une mêlée, vraiment.

Je suppose que je pourrais juste y faire face et accepter le fait que je ne serai jamais l’une de ces personnes «esthétiques» d’Animal Crossing. Soupir.

Ma maison est vraiment sympa. J’y ai passé des siècles. (Images : Nintendo Life)

Peut-être que je pourrais engager Resetti pour passer au bulldozer tout l’endroit pendant la nuit… Peut-être qu’il pourrait y avoir une terrible tempête et que tout, sauf les bâtiments, pourrait être emporté dans l’océan, me débarrassant de toute responsabilité.

Mais la chose est. Les. Chose. Est. Tout cela est épuisant dans une certaine mesure. Je ne veux pas être trop exigeant ici, mais… J’aimerais qu’il y ait une option pour tout recommencer et tout garder.

Peut-être que je pourrais engager Resetti pour raser tout l’endroit pendant la nuit, et toutes mes décorations pourraient être automatiquement remises en stock. Peut-être qu’il pourrait y avoir une terrible tempête et que tout, à l’exception des bâtiments, pourrait simplement être emporté dans l’océan, me débarrassant de toute responsabilité.

Ou même, à ce stade, juste une poubelle. Une poubelle où je peux mettre tous mes bricolages inutiles. S’IL TE PLAÎT.

Il y a peut-être un Option quatre : déni. Je pourrais simplement refuser de reconnaître mon île et plonger dans le contenu DLC Happy Home Paradise à la place, décorer les îles et les maisons d’autres personnages et vivre par procuration à travers eux. Qui sait, cela pourrait même raviver mon envie de rénover ma propre île !

Le déni! C’est bien! (Image: Nintendo Life)

Il n’y a pas une seule bonne réponse, cependant. Chaque option est au mieux un peu de travail, au pire beaucoup de travail. Et, eh bien, les jeux ne devraient pas vraiment ressembler à du travail (à moins que vous ne le vouliez). Mais dis-moi… quel est ton plan ? Avez-vous déjà commencé? Comment ça va? Et que dois-je faire ?

Nous découvrirons tous de quoi nous sommes faits lors de la sortie de la mise à jour le 5 novembre, mais pour l’instant, racontez-moi votre expérience de dépoussiérage de votre village dans les commentaires !