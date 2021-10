Près de 1 lakh d’emplois créés par plus de 11 000 MPME sur le portail Udyam au Manipur : CM N. Biren Singh

Le portail Udyam a été lancé le 1er juillet 2020 pour remplacer le mémorandum Udyog Aadhar (UAM). (Fichier express/Gurmeet Singh) (Image représentative)

Compétences, main-d’œuvre, talents pour les MPME : Près de 1 lakh d’emplois ont été créés par plus de 11 000 MPME enregistrées dans l’État du nord-est du Manipur jusqu’à la fin juillet de cette année, selon le ministre en chef N. Biren Singh. Citant les données du gouvernement, Singh a tweeté qu’un total de 11 172 MPME étaient enregistrées au Manipur au 30 juillet 2021, ce qui a généré un emploi massif de 99 568 emplois. Nous avons commencé à voir les fruits de nos initiatives comme Start-Up Manipur, TRIFED, etc., a-t-il ajouté.

« Je suis extrêmement fier de partager que Manipur est l’un des États les mieux classés de la région du Nord-Est à la fois pour l’enregistrement des MPME et la création d’emplois dans l’analyse des données d’enregistrement d’Udyam par le GoI », a tweeté le ministre en chef.

Saluant la création de près d’un lakh d’emplois, le Premier ministre Narendra Modi, qui est en visite en Italie et au Royaume-Uni pour assister aux sommets du G-20 et de la COP-26, a tweeté samedi : « Bravo Manipur ! Continuez votre bon travail pour tirer parti de la force du secteur des MPME afin de faire progresser l’État. »

Au 31 octobre 2021, les données du portail d’enregistrement Udyam montraient que 16 187 MPME étaient enregistrées à Manipur, dont 15 984 micro-unités, 195 petites entreprises et huit moyennes entreprises. Cependant, parmi huit États du nord-est, l’Assam est en tête du décompte de l’enregistrement des MPME avec 56 658 unités enregistrées sur le portail Udyam, suivi du Manipur, 5 135 MPME enregistrées à Tripura, 2 283 à Mizoram, 2 156 au Nagaland, 1 841 à Arunachal Pradesh, 1 568 à Meghalaya, et 1 109 au Sikkim.

Bien qu’elles ne représentent que 1,5 pour cent de la base des MPME en Inde, les MPME du nord-est de l’Inde contribuent à près de 62 pour cent à l’économie en termes d’emploi, de production et d’exportations, selon le rapport d’octobre 2020 de l’Export-Import Bank of India (India Exim Bank) et le Programme des Nations Unies pour le développement intitulé MPME dans le nord-est de l’Inde. La majorité des MPME de la région sont des industries familiales détenues et gérées par des femmes, notamment l’agriculture, les métiers à tisser, etc.

Alors que la situation géographique de la région par rapport aux pays du sud et du sud-est lui confère un avantage commercial, sa part dans le commerce global de l’Inde est restée statique, oscillant constamment entre 1 et 2 % et ne contribuant qu’à 5 % du total exportations de l’Inde vers le Bangladesh, le Myanmar et le Bhoutan, selon le rapport.

Le portail Udyam a été lancé le 1er juillet 2020 pour remplacer le mémorandum Udyog Aadhar (UAM). Au 31 octobre 2021, 54,68 MPME lakh (nouvelles entreprises et celles migrant de UAM et EM-II) à travers l’Inde étaient enregistrées sur le nouveau portail. En juin de cette année, le gouvernement avait prolongé la période de validité des MPME enregistrées EM-II ou UAM du 31 mars 2021 au 31 décembre 2021, afin d’intégrer le nouveau portail.

