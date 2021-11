Près de 11% des Espagnols ne peuvent pas garder leur maison au chaud

09/11/2021 à 14h41 CET

Les 10,9% de la population espagnole ne peut pas garder sa maison au chaud, Selon une enquête d’Eurostat, l’office statistique communautaire, publiée vendredi dernier et dont les résultats se réfèrent à 2020 (derniers disponibles).

Les données représentent une avance de 3,4 points de pourcentage par rapport à 2019, lorsque 7,5% de la population espagnole déclarait être dans cette situation, et sont proches des 11,1% de 2014, le pourcentage le plus élevé enregistré pour l’Espagne dans cette enquête, qui a commencé à être publié en 2003.

Si l’on tient compte du revenu disponible des ménages, dans ceux dont le revenu est inférieur à 60% de la moyenne nationale, le pourcentage s’élève à 22,3%, tandis que dans ceux qui sont au-dessus de ce seuil, les données tombent à 7,9%. Dans le premier cas, cela suppose 2,7 points de pourcentage de plus qu’en 2019 et dans le second c’est une augmentation de 3,5 points.

Interrogé sur cette question et sur l’aide directe aux consommateurs vulnérables accordées dans d’autres pays de l’Union européenne, la vice-présidente des Affaires économiques, Nadia Calviño, a rappelé ce lundi que le gouvernement a approuvé fin octobre l’augmentation du montant minimum de la prime sociale thermique, un contrôle qui, selon aux calculs de l’Exécutif, il sera de l’ordre de 90 euros en moyenne par bénéficiaire consommateur vulnérable.

L’étude d’Eurostat révèle également que 8,2% de la population de l’Union européenne (UE) ne peut pas chauffer son logement. Les données, à partir de 2020, lorsque les prix de l’énergie étaient très éloignés de ceux de cette année, contrastent avec le moment actuel de tous les marchés de gros européens de l’électricité, qui enregistrent des sommets historiques, comme dans le cas de l’Espagne, qui a clôturé le mois d’octobre avec une moyenne prix de 200 euros par mégawattheure (MWh), le record le plus élevé à ce jour.

De même, les citoyens qui ont le plus de difficultés à chauffer leur logement sont les Bulgares, étant donné que plus d’un quart de leur population (27,5%) affirme qu’ils ne peuvent pas le faire. Ils sont suivis des Lituaniens (23,1%) et des Chypriotes (20,9%).

En revanche, parmi les pays pour lesquels il existe des informations et dans lesquels cette situation affecte un pourcentage plus faible de leur population, figurent la Suisse (0,3%), la Norvège (0,8%) et l’Autriche (1,5%) .

Prix ​​de l’énergie élevés jusqu’en 2022

Selon différents analystes, ets il faut s’attendre à ce que les prix élevés de l’électricité se maintiennent au cours des prochains mois en raison de, entre autres facteurs, la hausse du prix du gaz.

En effet, la ministre espagnole de la Transition écologique et du Défi démographique, Teresa Ribera, a souligné la semaine dernière que « Il n’est pas exclu » que des prix élevés du gaz soient encore enregistrés sur les marchés internationaux dans les prochains mois, « jusqu’en 2022 », et que cela continue donc d’avoir sa « condition » correspondante dans la facture d’électricité en Espagne.

Ribera s’est récemment rendu en Algérie, le principal exportateur de gaz arrivant en Espagne, pour garantir son approvisionnement pour l’hiver. Le pays connaît une crise diplomatique avec le Maroc qui a provoqué la fermeture du gazoduc Maghreb-Europe, la principale route d’approvisionnement en gaz de l’Espagne, qui a une capacité d’environ 11 milliards de mètres cubes (bcm).

Pour remédier à cette situation, l’autre gazoduc principal qui alimente l’Espagne, le Medgaz, augmentera sa capacité à la fin de l’année et passera de 8 milliards de mètres cubes à 10 milliards. De plus, le reste du gaz nécessaire pour répondre à la demande sera transporté par des méthaniers, qui transportent le gaz liquéfié et qui doit être regazéifié.

Selon le professeur du domaine des affaires de l’Université européenne de Valence et expert en approvisionnement énergétique Roberto Gómez-CalveCes méthaniers sont « très chers » à exploiter et dans la situation actuelle, de nombreux pays « tirent au sort » leurs services, une raison qui laisse présager une augmentation des prix du gaz dans les prochains mois, même si elle considère que les prix devraient se stabiliser à moyen terme.