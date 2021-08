Près de 15 millions de bulletins de vote par correspondance n’ont pas été comptabilisés lors des élections de 2020, selon un rapport ⋆ 10z viral

in



AVIS: Cet article contient des commentaires qui reflètent l’opinion de l’auteur

Près de 15 millions de bulletins de vote postal n’ont pas été comptabilisés lors de l’élection présidentielle de 2020, selon un groupe de responsabilité gouvernemental spécialisé dans l’intégrité électorale.

La Public Interest Legal Foundation a déposé un mémoire de recherche qui allègue qu’en raison de la pandémie de coronavirus l’année dernière, divers États américains « ont poussé à la hâte les électeurs traditionnellement en personne à voter par la poste tout en essayant d’apprendre comment même administrer un tel scénario. “

« Un bulletin de vote peut être mis dans la mauvaise boîte aux lettres et atterrir dans la poubelle d’un voisin hostile. Il peut être jeté avec vos factures impayées. Il peut être laissé à l’extérieur pour que le vent porte le dernier kilomètre (comme vu au Nevada en 2020). Les responsables électoraux ne savent tout simplement pas ce qui s’est passé. Les bulletins de vote inconnus sont le plus grand angle mort du système électoral américain », indique le mémoire.

Le président du PILF, J. Christian Adams, qui était auparavant avocat des droits civiques au ministère de la Justice des États-Unis, a déclaré que les résultats de leurs recherches devraient mettre fin au vote par correspondance.

“Ces chiffres détaillent comment la poussée de 2020 vers le vote par correspondance doit être une expérience d’un an”, a déclaré Adams dans un communiqué.

Adams a fait valoir qu’une législation telle que la «Loi pour le peuple» des démocrates «risquerait de gonfler encore plus ces chiffres, poussant notre système électoral vers l’erreur, la privation du droit de vote et, finalement, le doute généralisé sur les résultats des élections».

«Certains des comtés les moins expérimentés dans l’administration du vote par correspondance ont rejeté le plus grand nombre de bulletins de vote à l’échelle nationale. Si cela se poursuit, le chaos de type 2020 deviendra la norme », a-t-il ajouté.

The Epoch Times résume certaines des conclusions de PILF :

-PILF dit qu’il avait averti que les bulletins perdus seraient un problème encore plus important en 2020 par rapport aux années précédentes. Au total, les élections de 2012, 2014, 2016, 2018 et 2020 ont vu plus de 43,1 millions de personnes portées disparues pour les bulletins de vote postal.

– Les compilations de données fédérales montrent que lors des élections de 2020, il y a eu 14,7 millions de bulletins de vote dont le sort a été jugé « inconnu » par les responsables électoraux, selon le mémoire.

– Aux élections de 2020, il y a eu 14,7 millions de bulletins de vote « inconnus », ainsi que 1,1 million de bulletins de vote non distribuables et 560 814 bulletins de vote rejetés.

– Le PILF a mis ces chiffres en perspective en notant que le président Joe Biden a remporté l’Arizona par 10 457 voix, mais le comté de Maricopa, le plus grand comté de l’État, aurait envoyé des bulletins de vote à 110 092 adresses obsolètes ou erronées.

– Le scénario s’est à peu près répété dans le Nevada, un État où Biden a remporté 33 596 voix, même si le comté de Clark a « rebondi » 93 279 votes.

Le rapport note que de nombreux comtés à travers le pays ont eu un grand nombre de bulletins de vote « inconnus ».

–En Californie, le comté de Los Angeles a obtenu 1 491 459 de ces bulletins, suivi du comté d’Orange (482 940), du comté de Riverside (454 911), du comté de San Diego (317 614), du comté de San Bernardino (274 937), du comté de Santa Clara (251 840) et du comté de Sacramento (241 367).

–Le comté de Clark, Nevada, a eu 724 708 bulletins de ce type. Le comté d’Essex, dans le New Jersey, avait 248 290 bulletins de vote inconnus et le comté de Maricopa avait 229 123 bulletins de vote dans la catégorie inconnue.

« La leçon est claire : le recours accru au vote par correspondance de masse doit être en corrélation avec la tenue agressive des listes d’inscription des électeurs », conclut le mémoire.