Près de 15 millions de bulletins de vote sont portés disparus depuis les élections de 2020 : rapport .

in

par Matt Lamb, LifeSite News :

«Ce rapport révèle que le potentiel d’erreurs et de fraude est extrêmement élevé avec les bulletins de vote par correspondance et l’inscription automatique des électeurs. Bien sûr, certains au Congrès essaient d’imposer à la fois le vote automatique par correspondance et l’inscription automatique des électeurs.

Une analyse des données de vote par correspondance a conclu que près de 15 millions de bulletins de vote postés aux électeurs n’ont pas été comptabilisés.

« Sur la base des données de la US Election Assistance Commission, une analyse de la Public Interest Legal Foundation montre que près de 15 millions de bulletins de vote par correspondance ont effectivement disparu après que les responsables électoraux les aient remis au US Postal Service pour qu’ils les livrent aux électeurs », a déclaré Hans von Spakovsky, experts en intégrité électorale et J. Christian Adams a écrit dans un article du 16 septembre pour le Washington Examiner.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Von Spakovsky est un ancien avocat du ministère de la Justice et un expert juridique de la Heritage Foundation. Adams est le président de PILF. Tous deux faisaient également partie de la Commission consultative présidentielle sur l’intégrité des élections de l’administration Trump.

« Certains bulletins de vote ont été perdus. Certains ont peut-être fini sur les étages des complexes d’appartements, pour ne jamais être revendiqués. Certains sont allés à des adresses où le déclarant n’habite plus », a écrit le couple. «Certains sont peut-être allés dans des terrains vagues et des entreprises. Certains, n’ayant jamais été sollicités par l’électeur, n’ont jamais été renvoyés. D’autres ont été rejetés par les responsables électoraux lorsqu’ils ont été renvoyés. »

Ils ont basé leurs commentaires sur un rapport du 17 août de PILF qui analysait les bulletins de vote postal envoyés aux électeurs dans 42 États.

“Face à une pandémie, les États de tout le pays ont poussé à la hâte les électeurs traditionnellement en personne à voter par la poste tout en essayant d’apprendre comment même administrer un tel scénario”, indique le rapport. « Les experts du PILF ont averti que le problème des bulletins de vote perdus s’aggraverait en 2020 par rapport aux années précédentes. Au total, les élections de 2012, 2014, 2016, 2018 et 2020 ont vu plus de 43,1 millions de personnes portées disparues pour les bulletins de vote par correspondance. »

Lire la suite @ LifeSiteNews.com