Près de 150000 véhicules viennent d’être rappelés en raison des risques d’incendie – .

Les rappels peuvent arriver à un véhicule à tout moment de sa vie. Certaines voitures sont rappelées plusieurs années après avoir pris la route pour la première fois, après qu’il est devenu clair qu’un composant ou un système tombe en panne après un certain temps. D’autres sont rappelés beaucoup plus tôt après avoir quitté la chaîne de montage, et c’est ce qui vient de se passer avec les nouveaux modèles Seltos et Soul de Kia. Les véhicules, qui datent des années modèles 2020 et 2021, font maintenant face à un rappel pour un problème assez grave avec leurs moteurs qui pourrait causer un risque d’incendie et potentiellement endommager le moteur lui-même.

Dans un nouveau bulletin de rappel publié par la National Highway Traffic Safety Administration, les modèles Kia Seltos de 2021 et Kia Soul de 2020 et 2021 sont mis en évidence. Le nombre total de voitures touchées avoisine les 150000, et bien qu’elles soient toutes incluses dans le rappel et qu’elles devront être envoyées aux concessionnaires Kia pour inspection, 1 voiture sur 100 devra probablement avoir un moteur de remplacement complet.

Le rappel est axé sur les moteurs Nu MPI de 2,0 L qui fournissent la puissance des nouveaux modèles Soul et Seltos. La société affirme que les segments d’huile de piston installés dans les moteurs «n’ont pas été correctement traités thermiquement, ce qui peut endommager le moteur». Cela peut entraîner un calage du moteur, ce qui entraînerait un risque de collision, ou si de l’huile chaude fuit du moteur, cela pourrait entraîner un risque d’incendie. Ni l’une ni l’autre de ces choses n’est acceptable pour Kia ou la NHTSA et le rappel a été émis en conséquence.

Les segments d’huile sont généralement installés sur chaque piston à l’intérieur d’un moteur à combustion. Il y a généralement plusieurs anneaux sur chaque piston et ils sont conçus pour fournir un ajustement serré entre chaque piston et les parois du cylindre. Ils aident également à empêcher l’huile de s’échapper du cylindre en raclant les parois du cylindre à chaque course. Ces anneaux doivent pouvoir résister à des températures extrêmes et dans ce cas, il semble que certains d’entre eux ne soient pas adaptés au travail.

Quant à la manière dont Kia prévoit de résoudre le problème, elle explique dans le bulletin de rappel:

Kia avisera les propriétaires et les concessionnaires inspecteront et, si nécessaire, remplaceront le moteur gratuitement. De plus, Kia déploiera le logiciel PNSS (Piston Ring Noise Sensing System). Le rappel devrait débuter le 11 juin 2021. Les propriétaires peuvent communiquer avec le service à la clientèle de Kia au 1-800-333-4542. Le numéro de Kia pour ce rappel est SC209.

Selon le langage utilisé dans l’avis de rappel, il ne sera pas nécessaire de travailler sur toutes les 147 249 voitures rappelées. Les mécaniciens de Kia inspecteront les moteurs pour voir s’ils sont endommagés ou s’ils risquent une panne future. Si tel est le cas, les moteurs seront complètement remplacés gratuitement.

