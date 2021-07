Près de 20 ans après sa première, Monsters Inc. revient avec une série consécutive – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

La suite de Monsters Inc. débarque sur la plateforme Disney + ce 7 juillet. Il y a 20 ans, Pixar Animation Studios présentait le film des aventures de James P Sullivan et Michael Wazowski avec Boo, qui d’ailleurs n’apparaît plus dans la série 2021, dont le titre est Monsters At Work.

“La relation entre Boo et Sulley est si précieuse et si merveilleuse que nous voulons laisser le monde avoir sa propre interprétation de la façon dont cette relation s’est poursuivie.

“C’était très important pour eux et ce n’est pas que nous n’aimons pas Boo et ne voulons pas la revoir, mais cette relation est si précieuse que nous voulons laisser le monde l’avoir”, a déclaré Bobs Gannaway, créateur à Radio Fois.

Dans le film, nous avons vu des monstres appartenant à une entreprise dédiée à effrayer les enfants pour obtenir de l’énergie en criant ; cependant, Sulley et Mike rencontrent Boo, une petite fille qui gagne leur cœur. De plus, ils découvrent, après plusieurs incidents, que le rire des mineurs génère dix fois plus d’énergie que les frayeurs et ils décident de transformer l’entreprise en usine à rire.

La centrale électrique de Monsters Incorporated a donc commencé à faire rire. Tylor Tuskmon, diplômé premier de sa promotion à la Monsters University, devra travailler avec un groupe de mécaniciens inadaptés, tout en devenant comédien.

Monsters At Work sera diffusé le mercredi 7 juillet sur Disney +, il comportera 10 chapitres, qui seront diffusés un par un par semaine, seul le premier jour comportera deux épisodes.

Source : Cependant