Près de 25 000 MPME inscrites au programme Zero Defect, Zero Effect de PM Modi : MPME Min Narayan Rane

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Le programme de certification des MPME Zero Defect, Zero Effect (ZED), lancé par le Premier ministre Narendra Modi en octobre 2016 pour encourager la fabrication de biens par les MPME sans aucun défaut et sans aucun effet sur l’environnement, a frôlé les 25 000 enregistrements de MPME. Selon les données partagées par le ministre des MPME Narayan Rane à Rajya Sabha lors de la session d’hiver en cours, 23 948 MPME s’étaient inscrites dans l’ancien programme avec l’intention d’adopter le principe du programme Zero Defect Zero Effect. Le programme a été étendu au cours de l’exercice 19 pour profiter à davantage de MPME.

Le programme visait à permettre aux MPME d’utiliser les dernières technologies pour produire des produits de qualité, améliorer la compétitivité dans le secteur manufacturier et stimuler les exportations. Selon le ministère des MPME, les MPME certifiées ZED agiront en tant que fournisseurs crédibles et fiables pour les entreprises investissant en Inde, seront reconnues par le gouvernement grâce à un système de récompenses et de récompenses, auront un effet de levier sur les unités non classées ZED, et plus encore.

Il existe trois étapes d’évaluation des MPME pour être certifiées ZED dans cinq catégories : bronze, argent, or, diamant et platine. Le coût de la certification dans le classement est subventionné jusqu’à 80 pour cent des dépenses par le gouvernement et une subvention de Rs 5 lakh est accordée aux MPME intéressées pour améliorer leur classement et adopter des mesures pour tendre vers un effet zéro. Le fonds alloué au programme au cours de l’exercice 21 s’élevait à 51,75 crores tandis que les dépenses s’élevaient à 2,86 crores de Rs au 11 janvier 2021, selon le rapport annuel du ministère des MPME pour l’exercice 21.

Jusqu’à l’exercice 21, 23 493 MPME étaient enregistrées dans le cadre du programme ZED depuis sa création. Plus de 13 000 MPME ont commencé des auto-évaluations en ligne (AOS), dont 3 685 ont terminé les évaluations, note le rapport annuel. De plus, 1 053 ont terminé l’évaluation sur ordinateur (évaluation de l’auto-évaluation en ligne par les évaluateurs du ZED) et 546 MPME ont payé des frais pour l’évaluation du site, dont 503 l’ont terminée. De plus, sur 503 MPME, 131 ont obtenu la certification Bronze, 132 la certification Silver et 62 la certification Gold. La certification Diamant n’a été attribuée qu’à quatre MPME.

