Près de 28 millions de personnes ont utilisé Steam simultanément dimanche

Un peu moins de 28 millions d’utilisateurs de Steam étaient connectés simultanément dimanche, battant le précédent record de la plate-forme de jeu PC.

L’utilisateur Turbostrider27 sur Reddit a souligné que, selon SteamDB, la vitrine de Valve Software a atteint 27 942 036 utilisateurs simultanés de pointe. C’est un nouveau record pour Steam, qui avait déjà culminé en novembre à 27 384 959 utilisateurs. Il ne s’agit que d’environ 500 000 personnes de plus, mais plus de la moitié de la population canadienne se connecte pour jouer à des jeux vidéo est encore tout un exploit.

La vente annuelle de vacances de Steam a probablement eu un impact sur cette nouvelle étape, d’autant plus que le week-end dernier était la dernière pause de la plupart des gens avant le début de la nouvelle année.

Les statistiques SteamDB montrent également que 8 219 950 joueurs étaient en jeu à l’époque, avec des titres comme Counter-Strike : Global Offensive, DOTA2, Grand Theft Auto V, Apex Legends et PUBG : Battlegrounds. L’écurie habituelle des titres qui complètent toujours plus ou moins ces listes. Bien que New World, sorti l’automne dernier, reste dans le top 10 des titres les plus joués sur Steam.

Malgré les informations selon lesquelles la Chine aurait interdit Steam, la plate-forme continue de marcher péniblement. Valve n’a pas encore commenté la validité de ces histoires lundi.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.