Près de 29 millions de dollars d’actifs numériques saisis ⋆ Crypto nouveaux médias

Microstrategy vient d’empocher 177 millions de dollars de BTC supplémentaires entre le 1er juillet et le 23 août. Cela porte les réserves totales de l’entreprise de Michael Saylor à 5,3 milliards de dollars en bitcoins. Parmi les autres grands acheteurs d’entreprise, citons Tesla, Square et Galaxy Digital Holdings. La société de business intelligence ne peut […] More