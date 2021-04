Près de 3 amateurs de centres commerciaux sur 4 désireux de retourner dans la brique et le mortier – WWD

Jeudi, le dernier rapport mondial d’IBM sur les consommateurs a révélé qu’une grande majorité des amateurs de centres commerciaux ont tout simplement hâte de se rendre dans les allées.

Après avoir sondé plus de 15000 adultes dans neuf pays, l’Institute for Business Value du géant de la technologie a constaté que les consommateurs du monde entier étaient impatients de retourner dans des lieux physiques, grâce à des déploiements plus larges de vaccins, à une baisse des mortalités liées au COVID-19 et un fort désir de «normalité».

Parmi les participants qui fréquentaient les centres commerciaux et les centres commerciaux avant la pandémie, 73% ont l’intention de battre à nouveau ces portes une fois vaccinés. L’un des changements les plus importants relevés dans le rapport concerne la mode, qui atteint plus de 76%. La seule autre catégorie susceptible de voir plus d’activité serait les jouets, les jeux et les loisirs, à plus de 121% – bien que cela puisse également être une excellente nouvelle pour les vêtements et les chaussures, si les activités alimentent la demande de vêtements et d’équipements connexes.

Le rapport a également indiqué que les hausses dans les deux catégories étaient plus importantes chez la génération Y, la génération X et les plus de 55 ans, plutôt que chez la génération Z. Les chercheurs ont émis l’hypothèse que la raison en était que la génération Z achetait déjà plus de ces articles en ligne avant la pandémie.

Bien que ces résultats soient de bon augure pour les magasins physiques dans leur ensemble, les fournisseurs de commerce électronique savent que les consommateurs ne vont pas désapprendre les comportements d’achat établis au cours de l’année écoulée. Ainsi, même ceux qui ont hâte d’aller au centre commercial continueront probablement à s’appuyer sur les services sociaux et autres services de commerce électronique ou hybrides comme acheter en ligne, récupérer en magasin.

Il y en a aussi d’autres qui restent nerveux à l’idée de sortir: près d’un acheteur sur quatre aux États-Unis et au Royaume-Uni ne se sent toujours pas en sécurité à l’idée de visiter les magasins et ne trouve plus l’expérience agréable. Cela oblige les détaillants à mettre l’accent sur la sécurité et l’expérience client en tant que priorités absolues dans l’ère post-pandémique, a déclaré IBM.

«Les habitudes formées pendant la pandémie COVID-19 ont augmenté les attentes des consommateurs en matière d’engagement numérique, en particulier dans les industries de services comme la vente au détail, les voyages et les transports», a déclaré Jesus Mantas, associé directeur principal d’IBM Global Business Services. «Alors que nous anticipons la ‘pandémie normale post-COVID-19’, les entreprises devraient accélérer leur évolution numérique avec l’IA et des solutions basées sur le cloud pour rester compétitives. Investir dans des expériences physiques et numériques hybrides peut aider à offrir une expérience plus personnalisée. »

Même ainsi, les signes d’un prochain boom post-pandémique dans le commerce de détail physique se multiplient.

Selon Wells Fargo, les investisseurs gagnent en confiance dans la reprise de la vente au détail, en particulier après que les paiements de relance de mars ont atterri sur les comptes bancaires des gens et ont déclenché une accélération des dépenses. Selon l’entreprise, un autre élément clé du catalyseur est le changement de saison, l’anticipation de davantage d’événements sociaux en personne et le début d’un nouveau cycle de mode. En fait, les premières lectures sur les assortiments de mode printaniers ont alimenté l’optimisme le mois dernier.

«Notamment, la catégorie des vêtements commence à montrer des signes de vie (un signe avant-coureur prometteur d’intentions de sortie), et la direction voit de nouvelles tendances émerger», a écrit une équipe dirigée par l’analyste Ike Boruchow dans une mise à jour de l’industrie cette semaine. «Historiquement, les nouveaux cycles de la mode sont de puissants catalyseurs des dépenses de mode, car ils fournissent au consommateur de mode une raison de faire des achats supplémentaires.»

Cette semaine, la National Retail Federation et Global Port Tracker de Hackett Associates ont également prédit que la flambée des importations dans les ports de conteneurs de détail, qui a commencé l’été dernier, restera forte tout au long de l’été prochain, alors que les détaillants se précipitent pour se préparer pour le shopping.

«Nous n’avons jamais vu d’importations à un niveau aussi élevé pendant une période aussi longue», a déclaré Jonathan Gold, vice-président de NRF pour la chaîne d’approvisionnement et la politique douanière. «Des records ont été battus à plusieurs reprises et des chiffres presque records se produisent presque tous les mois.

«Entre les chèques de relance fédéraux et l’argent économisé en restant à la maison pendant la majeure partie de l’année, les consommateurs ont de l’argent dans leurs poches et ils le dépensent avec les détaillants aussi vite que les détaillants peuvent stocker leurs étagères», a-t-il déclaré.