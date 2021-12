Près de 30 ans plus tard, ce joueur de Super Mario Kart a réalisé un record « impossible »

Image : Nintendo

Super Mario Kart a peut-être été lancé en 1993 et ​​a donné naissance à plusieurs suites depuis lors, mais il n’a rien perdu de son pouvoir lorsqu’il s’agit d’attirer des tentatives record.

Nous avons déjà couvert Sami Cetin sur Nintendo Life, ainsi que Guillaume « Antistar » Leviach – deux des meilleurs coureurs de vitesse Super Mario Kart au monde – ou des pilotes de vitesse, devrions-nous probablement dire. Incroyablement, ce dernier a battu non pas un mais deux records du monde en l’espace d’autant de semaines – dont l’un était auparavant considéré comme impossible.

Les records de Super Mario Kart – qui existent depuis le milieu des années 90 – sont décidés en quelques millisecondes à ce stade, avec les 100 meilleurs temps pour le tristement célèbre circuit de Rainbow Road allant de 1’29″41 (prenez un arc, Stacy Needham) au record actuel de Leviach, 1’26″36, qui a été officialisé le 13 décembre 2021.

Incroyablement, le 6 décembre, il a été révélé que Leviach avait établi un nouveau record du monde PAL sur la piste de Rainbow Road avec un temps fulgurant de 1’26″50 (assez bon pour garder Karel van Duijvenboden à la deuxième place) avant la confirmation que il avait réalisé un temps encore plus rapide une semaine plus tard.Ce qui rend ce deuxième record du monde si important, c’est qu’il est classé ‘Myth+’ – le rang le plus élevé attribué pour les temps de piste potentiels par la communauté Super Mario Kart.

Cela signifie que Leviach est le premier joueur de Super Mario Kart à obtenir un « 80/80 » parfait dans la catégorie « Mythe+ ». Vous vous demandez peut-être comment il y a 80 moments différents à définir alors que Super Mario Kart n’a que 20 pistes, mais il y a une bonne raison ; tout d’abord, les temps au tour et les temps de course complets ont des records individuels (donc c’est 40) et, parce que les versions PAL (européenne) et NTSC (nord-américaine / japonaise) du jeu fonctionnent à des vitesses différentes, ils sont considérés comme des défis distincts, ce qui signifie qu’il y a 80 enregistrements à définir au total.

Si vous vous demandez quelle est l’astuce pour obtenir cette course rapide de moins de 1’27 de Rainbow Road, l’une des pistes les plus difficiles du jeu : il s’agit principalement de sauter dans les virages et de garder des lignes intérieures serrées. Aussi, jouer en tant que Donkey Kong, peut-être ? Écoutez, nous n’allons pas dans des tactiques comme « conduisez bien et prenez de bonnes décisions », car vous n’avez pas besoin de bien conduire lorsque vous avez les poches pleines de peaux de banane.

Quoi qu’il en soit, vous pouvez consulter la course record ci-dessous. C’est sérieusement bon.

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube