Près de 30% du chiffre d’affaires net d’EA 2021 provenait d’Ultimate Team

Le géant américain de l’édition Electronic Arts a réalisé 29% de son chiffre d’affaires net pour les 12 mois se terminant le 31 mars 2021 grâce à Ultimate Team.

C’est selon le formulaire 10-K que EA a récemment déposé auprès de la SEC – tel que repéré par Eurogamer – dans lequel la société a révélé qu’elle avait gagné 1,62 milliard de dollars avec ces modes dans ses jeux de sport. EA a généré 5,6 milliards de dollars de revenus nets totaux pour l’exercice 2020/21.

S’adressant à Twitter, Daniel Ahmad de Niko Partners a illustré à quel point les revenus d’Ultimate Team ont augmenté ces dernières années. Au cours de l’exercice 2015, la société a déclaré seulement (“juste”) 587 millions de dollars de cette activité. En 2019/20, EA a rapporté 1,49 milliard de dollars.

La majorité des 1,62 milliard de dollars pour les 12 mois se terminant en mars 2021 provenait également de FIFA Ultimate Team.

EA a fait face à une myriade de controverses autour de ses modes Ultimate Team ces dernières années. La société a répondu à des accusations – et à des poursuites judiciaires – affirmant que le modèle commercial constituait un jeu de hasard.

L’ancien cadre d’EA Peter Moore a récemment déclaré qu’il ne pensait pas que Ultimate Team jouait, mais a admis qu’il comprenait le contrôle accru auquel il était confronté.

Le géant de l’édition a également dû clarifier ce que signifiait «conversion» dans les documents marketing de FIFA Ultimate Team divulgués. Au départ, les journalistes ont supposé qu’il s’agissait d’un aveu que la société poussait les joueurs à dépenser de l’argent. En réponse, EA a déclaré qu’il s’agissait de déplacer les utilisateurs de l’ancienne itération de la FIFA vers un nouveau lancement.

