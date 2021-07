Près de 3000 chauffeurs routiers prévoient une grève sur les conditions de travail

L’industrie de la logistique, sur laquelle les détaillants s’appuient pour transporter des aliments et des marchandises, fait face à un déficit estimé à environ 100 000 conducteurs de poids lourds. // Près de 3 000 chauffeurs routiers prévoient une grève le mois prochain à cause des bas salaires et de leurs conditions de travail // Cependant, la RHA, qui compte plus de 7 000 membres, met en garde les chauffeurs contre toute action // On craint qu’une grève n’aggrave les problèmes rencontrés la chaîne d’approvisionnement du Royaume-Uni en ce moment, à savoir une pénurie de chauffeurs

La pénurie de chauffeurs de camion qui sévit actuellement au Royaume-Uni risque de s’aggraver au milieu des informations selon lesquelles près de 3000 transporteurs prévoient une grève le mois prochain.

Selon The Observer, les transporteurs proposent une journée nationale de « rester à la maison » le 23 août pour les bas salaires et leurs conditions de travail.

On craint que cela ne aggrave les problèmes auxquels la chaîne d’approvisionnement britannique est actuellement confrontée, qui a été frappée par une pénurie de conducteurs grâce à une combinaison du Brexit et de la « pingdémie », entraînant des pénuries de nourriture et de stock pour certains détaillants à travers le pays.

LIRE LA SUITE:

L’action proposée « rester à la maison » a jusqu’à présent attiré près de 3000 conducteurs de poids lourds, selon The Observer.

Cependant, la Road Haulage Association, qui compte plus de 7 000 membres, a mis en garde les conducteurs contre toute action.

Il a déclaré que cela aggraverait une « mauvaise situation » et perturberait les chaînes automatisées.

Cela survient après que le gouvernement a dévoilé la semaine dernière des plans pour aider à faire face à la crise croissante des chauffeurs de camion en Grande-Bretagne, notamment en assouplissant les exigences de qualification des chauffeurs et en améliorant les conditions de travail.

Les ministres ont annoncé une consultation pour permettre aux conducteurs de passer un test pour conduire à la fois des camions articulés et rigides dans le cadre d’un ensemble de mesures.

D’autres mesures incluent l’octroi aux chauffeurs de plus de places de stationnement officielles et le renforcement des normes des parcs de camions pour aider à encourager les transporteurs à rester dans le secteur.

L’industrie de la logistique, sur laquelle les détaillants – en particulier les épiciers – comptent pour transporter des marchandises vers les magasins ou les entrepôts, est confrontée à un déficit estimé à environ 100 000 conducteurs de poids lourds.

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter quotidienne gratuite de Retail Gazette