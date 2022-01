Près de 31 000 plaintes pour crimes contre les femmes reçues en 2021, dont plus de la moitié de UP: NCW

Il y a eu une augmentation de 30% des plaintes pour crimes contre les femmes en 2021 par rapport à 2020, où 23 722 plaintes avaient été reçues.

Près de 31 000 plaintes pour crimes commis contre des femmes ont été reçues par la Commission nationale pour les femmes (NCW) l’année dernière, le plus élevé depuis 2014, dont plus de la moitié en provenance de l’Uttar Pradesh. Il y a eu une augmentation de 30% des plaintes pour crimes contre les femmes en 2021 par rapport à 2020, où 23 722 plaintes avaient été reçues.

Sur les 30 864 plaintes, un maximum de 11 013 étaient liées au droit de vivre dans la dignité qui prend en compte la violence psychologique envers les femmes, suivies de celles liées à la violence domestique à 6 633 et au harcèlement de dot à 4 589, selon les données officielles du NCW.

L’État le plus peuplé de l’Uttar Pradesh a enregistré le plus grand nombre de plaintes pour crimes contre les femmes avec 15 828, suivi de Delhi avec 3 336, Maharashtra avec 1 504, Haryana avec 1 460 et Bihar avec 1 456 plaintes. Selon les données, le plus grand nombre de plaintes liées au droit de vivre dans la dignité et à la violence domestique ont été reçues de l’Uttar Pradesh.

Le nombre de plaintes reçues par le NCW est le plus élevé depuis 2014. En 2014, un total de 33 906 plaintes ont été reçues.

Le chef de la NCW, Rekha Sharma, avait déclaré plus tôt qu’il y avait eu une augmentation des plaintes parce que la commission avait sensibilisé les gens à son travail.

« De plus, la commission s’est toujours fait un devoir de lancer de nouvelles initiatives pour aider les femmes. Conformément à cela, nous avons également lancé un numéro d’assistance téléphonique 24 heures sur 24 pour fournir des services de soutien aux femmes dans le besoin où elles peuvent également déposer une plainte », a déclaré Sharma.

De juillet à septembre de cette année, plus de 3 100 plaintes ont été reçues chaque mois, la dernière avec plus de 3 000 plaintes a été reçue en novembre 2018, lorsque le mouvement indien #MeToo était à son apogée.

Selon les données du NCW, jusqu’à 1 819 plaintes ont été reçues concernant l’infraction d’outrage à la pudeur des femmes ou d’agression sexuelle, 1 675 plaintes pour viol et tentative de viol, 1 537 pour apathie policière envers les femmes et 858 plaintes pour cybercriminalité.

Akancha Srivastava, fondatrice de la Fondation Akancha Srivastava, une organisation à but non lucratif qui s’efforce de transmettre des connaissances en matière de cybersécurité, a déclaré que lorsque les plaintes augmentent, c’est une bonne chose car cela signifie que davantage de femmes ont le courage de s’exprimer et qu’il existe maintenant des plateformes. et ils savent où signaler.

«Les gens tendent la main maintenant. Auparavant, les femmes ne se présentaient peut-être pas pour porter plainte… elles ne savaient pas ce qu’elles subissent, c’est du harcèlement, mais maintenant elles le font, et elles se présentent pour signaler ce qui est une bonne chose », a-t-elle déclaré à PTI.

