Près de 37% des Espagnols pensent qu’abandonner les masques ne nuit pas à la nature

23/08/2021 à 12:04 CEST

Une enquête menée auprès de 5 000 Espagnols montre que la pandémie de Covid n’a pas amélioré l’attitude générale de la société vis-à-vis de l’environnement. En effet, près de 37% des personnes interrogées estiment que l’abandon des masques, gels ou gants ne nuit pas à la nature.

La pandémie a rendu les Espagnols plus conscients de leur santé et accru leur inquiétude à son sujet ; cependant, le mépris de l’environnement a augmenté d’un point par rapport à l’enquête précédente. C’est l’une des conclusions de l’étude sociologique IV « Attitudes envers la beauté des déchets » qui a été développée à partir du projet Libera, créé par SEO / BirdLife en alliance avec Ecoembes.

L’étude, réalisée à travers plus de 5 000 enquêtes dans toute l’Espagne, vise à analyser et à évaluer le niveau de sensibilisation de la population concernant les déchets, leur comportement et leurs habitudes lorsqu’ils se trouvent dans un environnement naturel.

L’étude cite les raisons pour lesquelles les personnes interrogées pensent que les déchets sont jetés dans la nature, en plus de la négligence susmentionnée. Les raisons invoquées par les Espagnols ont diminué par rapport à la dernière enquête, mettant en évidence la le confort (56,0%), la paresse (47,8%) et le fait que ce lieu a déjà des ordures et génère un effet d’entraînement (25,2%).

En ce sens, le rapport fait référence aux responsabilités d’avoir des déchets dans la nature. 73,5% des personnes interrogées affirment qu’elle appartient à tout le monde, cependant, ceux qui pensent que la responsabilité appartient aux jeunes (10,5%) a augmenté de plus de cinq points par rapport à la vague précédente.

Près de 80 % de la population s’estime très sensibilisée aux questions environnementales, même si le pourcentage baisse lorsqu’on lui demande quelle est, selon elle, la perception qu’elle a du reste des citoyens, des gouvernements et des entreprises.

Une autre des conclusions tirées de l’étude est que la décharge de 2020 a eu des effets positifs sur l’environnement. Cependant, en retrouvant le rythme habituel, le paysage s’est à nouveau détérioré, car ils considèrent que les citoyens, avides de liberté, ont massivement envahi la nature, la détériorant encore plus après la fin des restrictions.

L’étude montre également que 36,8% de la population estime que l’abandon des gels, des masques et des gants n’affecte pas la nature.

Les données montrent la conclusion que Covid-19 n’a pas changé l’attitude et le soin envers la nature, avec 57,2% de réponses négatives concernant leur propre attitude envers la nature et même 69,3% concernant le comportement des autres citoyens sur l’environnement.

Long chemin à parcourir

Concernant les niveaux d’action, d’information et de sensibilisation, les données suivantes ressortent :

Niveaux d’action : passe à 6,4 sur 10, ce qui représente une augmentation de 4,4 points par rapport à l’étude précédente.

Niveaux d’information et de sensibilisation : en légère baisse de 0,6 point par rapport aux données de l’enquête précédente qui étaient respectivement de 6 et 7.

L’enquête conclut également qu’une partie de la la population exige des outils utiles tels que des lignes d’assistance ou des applications pour les demandes connexes.

Malgré le manque d’informations, le niveau de sensibilisation a augmenté, cependant, cela ne signifie pas que nous sommes plus actifs ou que nous modifions notre comportement face à la nature.

Actions collectives

Les données de l’étude ont conclu que nous sommes de plus en plus en colère, impuissants et dégoûtés de voir des déchets dans des environnements naturels tels que les plages et les montagnes, entre autres. Le sentiment qui a le plus augmenté était la colère, jusqu’à 8 points, et le dégoût, qui a augmenté de 4 points.

Face à ces données, Il a été démontré que le volontariat collectif augmente l’engagement et la motivation du groupe, en participant à l’action avec plus d’enthousiasme, plus de fierté et en étant mieux organisé. Par conséquent, en passant plus de temps dans la nature pendant la saison estivale, cela devient un moment clé pour prendre soin de l’environnement naturel et même participer à ces activités liées au soin de la nature. En ce sens, Libera rappelle que du 18 au 26 septembre la V édition de la campagne « 1m2 pour les plages et les mers » est organisée pour collecter les données et les déchets de nos zones côtières.

«Depuis que nous avons lancé le projet Libera, nous étions clairs que la sensibilisation doit être une priorité pour lutter contre ce fléau environnemental. Prendre le pouls de la société est essentiel pour bien définir les messages et les canaux que nous devons explorer pour atteindre cet objectif. », déclare Miguel Muñoz, coordinateur du projet Libera chez SEO / BirdLife.

De son côté, Sara Güemes, coordinatrice du projet Ecoembes Libera, assure que « les citoyens sont de plus en plus conscients des problèmes générés par le fait de laisser des déchets dans la nature, cependant, nous devons encore continuer à travailler pour prendre des mesures à la fois individuellement et collectivement pour pouvoir mettre fin aux déchets dans tous nos milieux naturels.

