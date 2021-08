Près de 370 milliards de dollars sont sur le point d’être versés dans cette industrie en plein essor

C’est censé être “hors saison” à Washington DC en ce moment. Mais, au lieu de profiter de leurs vacances, les législateurs vont de l’avant avec l’adoption de projets de loi et de plans budgétaires lourds.

Je parle bien sûr de la Une facture d’infrastructure de 1 000 milliards de dollars et Plan budgétaire de 3 500 milliards de dollars pour 2022.

Les deux plans ont été adoptés par le Sénat, et bien qu’il y ait encore des obstacles à leur promulgation, ces obstacles deviennent de plus en plus petits de jour en jour. Il semble de plus en plus que les deux projets de loi seront finalement signés par le président américain Joe Biden et promulgués l’année prochaine.

Quelles sont les implications ?

Il y a beaucoup de. Nous parlons de 4 500 milliards de dollars de dépenses, dans une économie dont le produit intérieur brut se situe juste au nord de 20 000 milliards de dollars. Naturellement, les implications économiques vont être énormes.

Mais ce qui est particulièrement pertinent, près de 370 milliards de dollars de financement combiné dans ces deux projets de loi serviront à accélérer une industrie brûlante — et c’est dans cette industrie brûlante que je pense que vous trouverez certains des plus grands gagnants du marché boursier en 2022.

De quelle industrie je parle ? Le secteur de l’énergie propre.

Dans le projet de loi sur les infrastructures, environ 100 milliards de dollars de dépenses sont consacrés à des projets d’énergie propre. Pendant ce temps, environ 200 milliards de dollars du plan budgétaire 2022 iront au Comité de l’énergie et des ressources naturelles, dont la plupart seront consacrés à la promotion de projets d’énergie propre. Idem pour le Comité de l’environnement et des travaux publics, qui recevra environ 70 milliards de dollars.

Globalement, on parle de près de 370 milliards de dollars de financement entre les deux projets de loi qui commenceront à être versés dans l’économie en 2022 pour accélérer l’adoption par les consommateurs et les entreprises de solutions d’énergie propre.

Les détails exacts des dépenses sont encore en cours d’élaboration. Les propositions comprennent la construction d’un réseau national d’infrastructures pour véhicules électriques (VE), l’extension du crédit d’impôt actuel pour les véhicules électriques, un nouveau crédit d’impôt pour les systèmes de stockage d’énergie, un fonds pour les projets d’énergie solaire dans les communautés à faible revenu, etc.

Indépendamment de la façon dont ces détails se déroulent, nous parlons d’une énorme injection de fonds pour accélérer ce qui est déjà une industrie en pleine effervescence.

Au premier semestre 2021, environ 120 000 véhicules électriques ont été vendus en Californie, soit presque autant que les 145 000 achetés tout au long de 2020. L’installation du marché solaire national a augmenté de 46 % en glissement annuel au premier trimestre 2021. Énergie mondiale la capacité de stockage devrait plus que doubler cette année – et les États-Unis devraient générer environ la moitié de cette croissance.

Pour faire court, les entreprises d’énergie propre ont déjà une tonne d’élan, et elles sont sur le point d’être suralimentées en 2022 grâce à un énorme soutien fédéral.

Et pourtant, de nombreux stocks d’énergie propre ont été claqués en 2021. ETF iShares Global Clean Energy (NASDAQ :ICLN) a perdu 33 % de sa valeur depuis février.

C’est un occasion d’achat en or.

Une fois que 2022 arrivera et que toutes ces dépenses fédérales apparaîtront à la fête, la demande de solutions d’énergie propre va monter en flèche, ces entreprises vont appuyer sur le bouton d’avance rapide sur leurs revenus et leurs bénéfices, et leurs cours boursiers battus vont monter monter en flèche plus haut.

