Près de 40% des propriétés au Royaume-Uni se vendent plus que le prix demandé

La forte demande des acheteurs pour les propriétés britanniques qui a caractérisé l’ensemble de 2021 se maintient, les agents immobiliers notant un écart croissant entre le prix demandé et le prix de vente.

Une nouvelle étude de NAEA Propertymark sur les expériences des agents immobiliers en novembre a montré que l’appétit sur le marché du logement ne montre aucun signe de ralentissement. Le nombre de propriétés au Royaume-Uni dans les livres des agents immobiliers est tombé à son plus bas niveau jamais enregistré de 20 maisons par succursale, ce qui représente une baisse de 50 % par rapport à novembre 2020.

Pendant ce temps, le nombre d’acheteurs a augmenté entre octobre et novembre de 12% en moyenne, selon le rapport. En moyenne, 571 acheteurs potentiels ont été enregistrés dans chaque succursale, ce qui signifie qu’il y a actuellement environ 29 chasseurs de maisons pour chaque propriété disponible sur le marché.

Les propriétés britanniques voient leurs prix augmenter

La nature concurrentielle du secteur du logement a soutenu la croissance des prix des logements tout au long de l’année. Le rapport de la NAEA montre que 38 % des maisons se sont vendues à un prix supérieur à leur prix initial, contre seulement 21 % en octobre.

En novembre 2020, seulement 10 % des propriétés britanniques se sont vendues à un prix supérieur à leur prix demandé, ce qui montre clairement à quel point l’appétit du marché a grimpé en flèche cette année.

Nathan Emerson, directeur général de Propertymark, a déclaré : « La pression sur le marché du logement et, par conséquent, sur les prix des logements, se poursuit à un rythme soutenu. Cependant, à l’approche de décembre, le marché devrait commencer à ralentir. Ceux qui ont une propriété à vendre seraient sages d’agir le plus tôt possible car le niveau de la demande devrait se poursuivre au premier trimestre de l’année prochaine mais ne peut pas durer éternellement.

Prédictions pour 2022

La force et la résilience du marché immobilier du pays en ont surpris plus d’un au cours de l’année 2021. De nombreux investisseurs immobiliers ont continué à élargir leur portefeuille, tandis que d’autres se sont diversifiés dans des domaines tels que la location à court terme et les locations de vacances, ou les HMO et les logements étudiants.

Alors que la dynamique pourrait commencer à revenir à des niveaux plus normaux l’année prochaine, la plupart des prévisions prévoient un marché immobilier stable à l’avenir, ce qui est une bonne nouvelle pour les acheteurs et les investisseurs.

Rightmove pense que les prix demandés moyens augmenteront de 5% en 2022. Cela pourrait ajouter environ 17 000 £ à la valeur moyenne d’une propriété.

Il se peut également qu’il y ait plus de logements sur le marché, ce qui facilitera les choses pour les acheteurs. Il indique qu’il a constaté une augmentation de 19% du nombre de personnes demandant des évaluations d’agents immobiliers via Rightmove au cours du mois dernier, alors que les gens envisagent de répertorier leurs propriétés au cours de la nouvelle année.

Quels domaines s’en tireront le mieux ?

Selon Rightmove, quatre domaines clés s’avèrent particulièrement populaires parmi les acheteurs en ce moment. Il s’agit de l’Ecosse, des West Midlands, du sud-ouest et du Yorkshire & Humber. Le portail estime que ces zones pourraient connaître une croissance des prix des logements d’environ 7% en 2022.

Fait intéressant, d’autres indices et prévisions du marché du logement ont placé le nord-ouest en tête de liste des endroits où s’attendre à la plus forte croissance des prix des logements. La région a montré la voie à cet égard au cours des dernières années, car elle devient un endroit plus attrayant pour vivre et investir grâce à une régénération et un réaménagement continus. Cela s’ajoute à l’augmentation du nombre de grandes entreprises et d’entreprises qui délocalisent et améliorent les perspectives d’emploi.