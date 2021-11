Près de 400 000 personnes âgées et handicapées sont restées sur les «listes d’attente» des services sociaux

Une crise du personnel a frappé les services sociaux, selon les dirigeants de l’industrie (Photo: .)

Les personnes ayant besoin de soins sociaux sont confrontées à une situation de «détérioration rapide» cet hiver, ont averti les experts de l’industrie après une enquête accablante.

Les patrons estiment que près de 400 000 personnes figurent sur des « listes d’attente » de soins, craignant que les services pour les personnes âgées et handicapées ne se détériorent et que leurs besoins « ne soient pas satisfaits ».

Ils ont mis en évidence d’énormes augmentations de la demande et des baisses d’effectifs au cours de la dernière année – et ont affirmé que « des voyants rouges clignotent sur tout notre tableau de bord ».

Plus de 204 000 personnes attendent que leurs besoins en matière de soins sociaux soient évalués – une augmentation «très significative» par rapport à septembre, selon l’Association des directeurs de services sociaux pour adultes (Adass).

Et il y aurait plus de 25 000 personnes qui attendraient des soins ou un paiement direct pour pouvoir organiser leurs soins, tandis que près de 170 000 personnes attendraient une révision en retard de leur plan de soins.

Parmi ceux qui attendent une évaluation initiale, plus de 40 000 attendent depuis plus de six mois, selon l’enquête menée auprès de 85 responsables de l’aide sociale.

Le rapport déclare : « Il ne s’agit pas seulement d’un inconvénient. Cela signifie que les besoins des gens ne sont pas satisfaits.

Les responsables des services sociaux disent qu’il y a des niveaux de « dotation squelettique » (Photo : .)

« Cela signifie probablement que leur bien-être et leur santé mentale et physique se détériorent ou pire. »

Adass a exhorté le gouvernement à stabiliser d’urgence le secteur avec des fonds d’urgence.

Plus de la moitié des directeurs de soins anglais ont répondu à son sondage instantané, entre le 2 et le 18 novembre, avant que leurs réponses sur la demande et la prestation ne soient moyennées pour donner une estimation nationale.

L’enquête a révélé qu’il y a eu une nouvelle augmentation significative du nombre d’heures de soins fournis aux personnes à domicile d’août à octobre – en hausse de 15 % de mai à juillet.

Cependant, la croissance record ne suit pas la demande ou la complexité des besoins, a estimé Adass.

Il estime que plus de 1,5 million d’heures de soins à domicile commandés n’ont pas pu être fournies entre août et octobre en raison d’un manque de capacité.

Ce niveau de besoins non satisfaits est presque trois fois supérieur à celui enregistré de mai à juillet et plus de cinq fois supérieur à celui de février à avril.

Il a également révélé que près de la moitié des conseils ont signalé des fermetures de foyers de soins ou des fournisseurs ayant cessé leurs activités au cours des six derniers mois.

Cela représente une augmentation de 35 % en été et de 25 % avant la pandémie.

Le président d’Adass, Stephen Chandler, a déclaré: « Cette enquête confirme nos pires craintes. Des feux rouges clignotent sur notre tableau de bord.

«Malgré les efforts magnifiques des personnes engagées, courageuses et compatissantes travaillant dans les services sociaux qui fournissent des quantités extraordinaires de soins et de soutien, les services ne répondent pas aux besoins de chacun et les personnes âgées et handicapées souffrent.

« Le gouvernement doit maintenant reconnaître l’ampleur de la crise et intervenir avec un financement d’urgence et des mesures pour garantir que nous pouvons traverser l’hiver à venir. »

Adass appelle le gouvernement à s’engager à verser une prime de rétention de 1 000 £ pour endiguer la vague de soignants qui quittent pour travailler dans des secteurs avec de meilleurs salaires et horaires.

Il souhaite également que 1,5 milliard de livres sterling soient investis immédiatement pour éviter un nouvel effondrement des services, et le montant équivalent pour soutenir les aidants non rémunérés.

Le Dr Rhidian Hughes, directeur général du Voluntary Organizations Disability Group (VODG), a affirmé que le personnel démissionnait «tous les jours» pour travailler dans des secteurs comme la vente au détail ou l’hôtellerie, avec des gestionnaires intervenant parce qu’ils ne pouvaient pas remplir les rotations.

La « dotation squelettique » des services enlève le soutien essentiel dont les personnes handicapées ont besoin pour garder le contrôle sur leur vie et finira par exercer une pression supplémentaire sur le NHS, a-t-il ajouté.

Il a déclaré: « L’érosion du soutien aux personnes qui font appel aux services sociaux se produit localement, au domicile des personnes et à l’abri des regards.

« Il n’y a pas de « crash » qui fait les gros titres, mais les réalités du sous-financement des services sociaux par le gouvernement ont des conséquences profondes sur la qualité de vie des personnes handicapées. »

Cela survient quelques jours après que le gouvernement a adopté un plan de protection sociale controversé qui pourrait obliger certaines personnes à vendre leur maison pour payer les soins.

La secrétaire générale d’Unison, Christina McAnea, a déclaré que le rapport était « une autre sonnette d’alarme assourdissante sur les pénuries de personnel dans le secteur des soins » et a exigé une augmentation de salaire pour les travailleurs de la santé.

