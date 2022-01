Près de 400 membres du Parlement sont testés positifs au Covid ; participation restreinte

65 membres du personnel du secrétariat de Rajya Sabha, 200 du secrétariat de Lok Sabha et 133 des services alliés ont été testés positifs pour COVID-19 entre le 4 et le 8 janvier lors de tests réguliers.

Près de 400 membres du personnel travaillant avec les secrétariats de Lok Sabha et Rajya Sabha et les services alliés ont été testés positifs pour COVID-19 au cours des derniers jours, déclenchant une décision visant à imposer des restrictions à la présence des employés. Selon des sources, 65 membres du personnel du secrétariat de Rajya Sabha, 200 du secrétariat de Lok Sabha et 133 des services alliés ont été testés positifs pour COVID-19 entre le 4 et le 8 janvier lors de tests réguliers.

Le développement intervient quelques jours avant la session budgétaire du Parlement, qui commence généralement fin janvier. Après l’augmentation du nombre de cas parmi les employés, le secrétariat de la Rajya Sabha a réimposé des restrictions sur la présence des fonctionnaires et du personnel.

Selon les dernières directives, 50 pour cent des fonctionnaires et du personnel n’ayant pas le grade de sous-secrétaire ou de cadre supérieur sont tenus de travailler à domicile jusqu’à la fin de ce mois. Ils représentent environ 65 pour cent du total des employés.

Le président de Rajya Sabha, M Venkaiah Naidu, a examiné la situation et a ordonné que les mesures nécessaires soient prises pour contenir la propagation du virus parmi les fonctionnaires et le personnel du secrétariat avant la session budgétaire. Les personnes handicapées et les femmes enceintes sont dispensées d’aller au bureau. Les horaires d’ouverture et de fermeture du secrétariat ont été décalés pour éviter l’encombrement. Toutes les réunions officielles se tiendront virtuellement.

Naidu a également ordonné que tous les fonctionnaires et membres du personnel soient testés pour le coronavirus et que le rétablissement des personnes infectées soit surveillé de près et qu’ils soient aidés à l’hospitalisation et au traitement, si nécessaire. Dans une récente circulaire, le secrétariat de Lok Sabha a déclaré que 50% des officiers en dessous du niveau de sous-secrétaire prendraient leurs fonctions par rotation, comme décidé par leurs directeurs respectifs.

L’heure de travail de tous les employés qui se présentent au bureau un jour donné a été échelonnée entre 10h00 et 10h30 avec des horaires de sortie de bureau correspondants afin d’éviter la précipitation dans les déplacements ainsi que dans les ascenseurs et les couloirs.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.