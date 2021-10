Près de 4000 films au festival éco-thématique Suncine

30/10/2021 à 9h02 CEST

Le cinéma n’est pas qu’Hollywood. Il existe un secteur de cette industrie dédié à mettre sous nos yeux la réalité écologique de la planète à travers films et documentaires vraiment effrayants. Ils sont créés du fond de l’âme et au-delà des intérêts économiques, de l’exposition aux projecteurs et de la frivolité qui caractérisent souvent ce monde. Le Festival international du film environnemental (Suncine) est sur le point de démarrer au Mexique et à Barcelone, avec un nombre vraiment impressionnant de films.

La XXVIII édition du Festival International du Film Environnemental (Suncine) a battu son record de films reçus avec près de 4 000 films, soit 3 847, dont 118 ont été sélectionnés pour le concours, tel que rapporté par l’organisation de l’événement.

Le festival se déroulera du 3 au 11 novembre dans les villes de Barcelone et de Mexico, avec son format hybride, et s’attend à dépasser le demi-million de téléspectateurs l’an dernier avec une sélection d’œuvres dont 80 % sont des films documentaires.

« Suncine vous invite à franchir la ligne, à lever les yeux et à quitter la zone de confort dans laquelle il semble que l’humanité s’est installée, intrépide, en attendant que les prédictions catastrophiques des uns ou le déni trumpiste des autres se réalisent, déterminés à polariser, comme tout au long de notre histoire, le débat de notre existence, sans tenir compte et écouter les messages et enseignements de Dame Nature & rdquor;, explique Claudio Lauria, président du festival.

« Il est temps d’identifier les criminels et de ne pas leur donner plus d’opportunités et de liberté sans caution, d’errer librement pendant que nous voyons comment les températures dépassent tous les records, la glace des glaciers et des pôles fond sans repos, et des milliers et des milliers de personnes , fuyant une mort certaine, cherchent des lieux sûrs pour leur vie et celle de leur famille & rdquor;, ajoute-t-il. Toute une déclaration d’intentions qui anticipe ce que l’on peut voir à ce festival.

Dans le concours, à travers ses près de 4 000 œuvres, toutes sortes de situations liées à l’environnement et à l’état de la planète défilent. La disparition d’espèces, la situation difficile des populations indigènes, la pollution et le changement climatique, l’épuisement et le pillage des ressources naturelles & mldr;

Le réalisateur de Suncine, Jaume Gil, compare ces films avec le travail de détectives qui enquêtent sur la manière dont un crime s’est produit, en l’occurrence celui perpétré contre notre planète :

« Certains ont les agents du CSI pour enquêter sur eux et capturer le méchant, et le travail est fait. Nous, les SUNCINE, avons aussi nos enquêteurs, et ils sont tous cinéastes présentant des preuves qu’un crime est commis à travers leurs films et à travers les histoires qu’ils racontent. Ce sont nos héros, et grâce à eux nous arrêterons d’être ignorants et arrêterons les crimes & rdquor;, dit-il.

« C’est un festival qui fait prendre conscience, un festival qui, cette année plus que jamais, a un regard jeune et tourné vers l’avenir, je pourrais dire avec espoir, qu’il ne faut jamais perdre, mais non, l’espoir attend, et nous ne pouvons plus attendre ! L’avenir que nous proposons aujourd’hui est un avenir de travail, d’engagement, de prise en charge d’améliorer notre planète, notre environnement, nos voisins humains et non humains, exigeant le changement et nous changeant nous-mêmes, ajoute-t-il.

C’est la première fois que le festival se déroulera dans deux villes simultanément et l’organisation assure que « le Mexique confirme son intérêt pour le cinéma latin & rdquor; tandis que » Barcelone a une ouverture plus internationale & rdquor;.

Cependant, Suncine maintient le format hybride qu’elle a promu l’année dernière en raison de la pandémie et, en plus de la projection en face-à-face dans les cinémas, collaborera avec les chaînes de télévision publiques Canal Once au Mexique et Betevé à Barcelone, ainsi qu’avec l’application gratuite ‘App Festival’.

Dans cette édition, le Soleil d’or spécial, qui est attribué au film qui ouvre le festival, ira à « Manger notre chemin vers l’extinction », un film coproduit et narré par l’actrice Kate Winslet qui montre « les preuves qui anticipent la effondrement écologique & rdquor ;.

La célébration du Suncine coïncide avec le sommet sur le climat (COP26) à Glasgow (Royaume-Uni) et de l’organisation qu’ils détaillent dans un communiqué que le festival se concentre sur la vision que les jeunes ont de l’urgence climatique, à laquelle le directeur de la festival, Jaume Gil, ajoute qu’il est prévu qu’« ils nous expliquent comment ils le voient et ce qu’ils proposent ou demandent & rdquor ;.

Dix longs métrages « du plus haut niveau & rdquor; Ils concourront dans la Sélection Officielle du festival pour le prix Sol de Oro, que l’organisation classe comme « une sorte d’Oscar Ambiental & rdquor ;, puisqu’il s’agit du plus ancien prix du film environnemental ; Les œuvres y traitent de questions telles que la pandémie, l’urgence climatique ou les nouvelles technologies.

En outre, le Suncine comporte différentes sections, telles que la Section spéciale, axée sur la présentation du côté militant des figures du cinéma mondial dans des œuvres telles que « Kiss the Earth » (Woody Harrelson) ou « Cher et l’éléphant solidaire » (Cher), ou la section Miradas, avec des documentaires et des bandes d’animation de moins de 45 minutes.

Grande variété d’oeuvres

Parmi les documentaires qui apparaissent dans la section officielle sont ‘Le jeu de la conservation‘, dans lequel un flic à la retraite découvre ce qui se cache derrière une vente aux enchères d’animaux exotiques lorsqu’il se infiltre incognito, ‘Les mensonges vert clair‘, qui porte un regard critique sur la soi-disant ‘technologie verte’ et il est dénoncé que ce mouvement conduit à la destruction de la Terre, déguisée en protection de l’environnement ou ‘Les poulets, les virus et nous‘, qui explore la prolifération des animaux sauvages vendus sur les marchés asiatiques pour la consommation humaine et les maladies qu’ils transmettent.

Parmi les longs métrages se trouve ‘Panthères‘, d’Andoni Canela, qui couvre l’aventure de quatre ans dans laquelle lui et son fils Unai parcourent le monde à la recherche de grands félins ; ‘Cheer et l’éléphant solitaire‘, qui raconte comment l’actrice Cheer a été impliquée dans la libération d’un éléphant détenu dans un zoo au Pakistan où il a été maltraité ; « Jeunesse contre. gouvernement‘, qui raconte comment les jeunes prennent le contrôle des États-Unis en intentant une action en justice contre le gouvernement pour son inaction contre le changement climatique, ou’Les arbres meurent debout‘, centrée dans la ville mexicaine de Cherán, menacée par des trafiquants de bois qui pillent la forêt et expulsent ses habitants tandis que le gouvernement reste silencieux.

Site officiel du festival : https://www.suncinefest.com/es/barcelona

