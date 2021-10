Près de 45% des consommateurs dans le monde utiliseront la crypto pour les paiements d’ici 2023 : nouvelle étude

Une nouvelle étude menée par une société de technologie de l’information indique que l’adoption des méthodes de paiement crypto devrait monter en flèche au cours des deux prochaines années.

Le Capgemini Research Institute a interrogé des clients et des acteurs du secteur du monde entier pour fournir une analyse du paysage actuel des paiements dans le monde. Le groupe de réflexion a également passé au peigne fin les statistiques de la Banque des règlements internationaux, de la Banque centrale européenne, du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et d’autres banques centrales.

Capgemini note que moins de 10 % des consommateurs dans le monde utilisent actuellement des crypto-monnaies pour les paiements. Cependant, l’institut de recherche prédit que près de 45% des clients utiliseront la méthode de paiement émergente au cours des 1 à 2 prochaines années en raison du besoin croissant de paiements transfrontaliers en plus des inquiétudes concernant les frais de transaction élevés.

Capgemini affirme également que les cartes de crédit crypto ouvrent la voie en termes d’adoption.

« La volatilité du marché des crypto-monnaies indique un manque de maturité. Pourtant, les cartes cryptées prennent la tête de l’espace des crypto-paiements alimentés par les initiatives mondiales des joueurs de cartes pour créer un écosystème fertile de crypto-paiements. »

L’étude, cependant, pense toujours que les perspectives pour les crypto-monnaies et les pièces stables sont « floues », citant les réactions mitigées aux actifs cryptographiques des gouvernements du monde entier. Capgemini affirme que la Russie, l’Inde et les Émirats arabes unis voient un potentiel dans l’adoption et la réglementation des actifs cryptographiques et des pièces stables. Pendant ce temps, l’étude note que d’autres pays tels que la Chine et l’Égypte ont décidé d’interdire les actifs cryptographiques en raison du risque croissant de transactions illicites.

Lire le rapport complet ici.

