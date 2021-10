Près de 47% des Américains pensent que l’immunité naturelle au COVID-19 est aussi efficace que de se faire vacciner, selon un sondage

Près de la moitié des Américains pensent que l’immunité naturelle au COVID-19 est aussi efficace que la vaccination, selon un nouveau sondage Convention of States Action/Trafalgar Group.

Parmi les quelque 1 000 répondants à l’enquête nationale auprès des électeurs probables de 2020, 46,5% ont déclaré qu’ils pensaient que les personnes qui se sont rétablies du COVID avec une immunité naturelle contre les anticorps ont le même niveau de protection que celles qui sont complètement vaccinées.

L’enquête a été menée du 7 au 10 octobre, alors que le débat public se poursuit sur les vaccins mandatés par le gouvernement et l’efficacité des injections et des masques.

« Les Américains ne peuvent pas comprendre pourquoi on leur dit de » faire confiance à la science « alors que le Dr Fauci et d’autres responsables ne font clairement pas confiance à la science et ignorent les faits sur l’immunité naturelle », a déclaré Mark Meckler, président de Convention of States Action.

«L’immunité naturelle est une menace pour les mandats de vaccination, et l’équipe Biden est tellement engagée dans un programme politique anti-liberté qu’elle essaie désespérément de balayer cette vérité sous le tapis. Comme vous le voyez dans ce sondage, cela ne fonctionne pas.

Le Dr Anthony Fauci, l’expert n ° 1 du pays en matière de maladies infectieuses et le principal conseiller médical du président Biden, a été critiqué pour avoir modifié ou révisé ses directives sur ces questions au cours de la pandémie d’environ 19 mois.

Fauci et ses partisans soutiennent essentiellement que les orientations ont changé au fur et à mesure des situations, au milieu d’un coronavirus difficile à prévoir.

Sur la question de savoir si les personnes interrogées pensent que les personnes qui se sont remises du COVID avec une immunité naturelle contre les anticorps ont le même niveau de protection que celles qui sont complètement vaccinées : 53% des électeurs indépendants disent oui, tout comme 60,9% des républicains, contre 31% des démocrates.

