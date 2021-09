Image : Evan Amos / Kotaku

Project Deluge, un projet d’archives de jeux vidéo de The Hidden Palace, est peut-être le plus grand effort de préservation de jeux jamais entrepris. Depuis mars, ce groupe dédié d’archivistes de jeux vidéo a publié plusieurs centaines de prototypes inédits pour les systèmes classiques, et maintenant, c’est au tour de la Dreamcast et de la Xbox.

Project Deluge a été lancé publiquement en mars 2021 en tant que projet d’archives dédié à la documentation et au téléchargement de ROM de jeu inédites à partir du catalogue massif d’un collectionneur extrêmement dévoué. Cela inclut les prototypes, les premières copies de presse, les versions à mi-localisation et peut-être les jeux inédits les plus excitants.

Chacun d’eux est largué par le propriétaire (apparemment très gentil), vérifié pour les différences par rapport à la version finale, puis finalement testé par une équipe dévouée d’archivistes. Les caractéristiques uniques de chaque version sont ensuite cataloguées et une image disque est téléchargée dans l’archive.

Les débuts du projet en mars l’ont vu sortir plus de 700 curiosités de pré-version pour la PlayStation 2. Certains protos Saturn, PlayStation et CD-i ont suivi en avril, et il y a quelques jours à peine, le 18 septembre, l’équipe a terminé le gargantuesque tâche de documenter près de 500 prototypes Dreamcast et Xbox, qui sont désormais disponibles pour tout le monde.

Chacun des 135 prototypes Dreamcast inclus dans ce lot a dû être vidé à la main à l’aide de matériel de vente au détail. Les disques Dreamcast GD-ROM ne peuvent être lus que par Dreamcasts, car Sega utilisait un format de disque propriétaire de 1 Go appelé « GD-ROM ». Pour extraire réellement les données de ces prototypes, qui ont ensuite été téléchargés et numérisés par l’équipe d’archivage, le dumper a dû utiliser un disque de démarrage vintage fabriqué par Sega appelé System Disc 2. Cela permet à un Dreamcast au détail de lire la pré-version Les versions GD-ROM, à quel point le dumper peut les extraire du port série de la console à l’aide d’un lecteur de carte SD. Ce processus se répète ensuite pour chaque disque.

Les jeux notables du dump Dreamcast incluent des prototypes de Illbleed et Tony Hawk Pro Skater, qui ont tous deux des modes de débogage, et une version de Sega GT avec Luigi. Une chose importante à noter à propos de cette version de Pro Skater est que le code pour supprimer le hud du jeu en mode débogage est “SLUT”, ce qui est un peu foiré mais je trouve personnellement cela divertissant. En aparté pour vous faire sentir vieux, voici une courte liste de constructions intéressantes faites avant ma naissance :

Soul Calibur (4 octobre 1999)Crazy Taxi (3 décembre 1999)Legacy of Kain: Soul Reaver (13 décembre 1999)Tony Hawk’s Pro Skater (11 février 2000)Time Stalkers (25 février 2000)

La version Xbox ROM du projet est beaucoup plus volumineuse et comprend 349 jeux, dont aucun n’a été créé avant moi. Selon les archivistes, les disques Xbox sont moins propriétaires que les disques Dreamcast, mais aussi moins cohérents, présentant une toute autre série de problèmes en matière de conservation. Les jeux Xbox sont généralement imprimés sur des DVD double couche avec des partitions de jeu DVD-Vidéo et Xbox distinctes, mais certains prototypes sont également sur CD-ROM. Cela les rend ennuyeux à vider, et encore plus difficile à vérifier pour les différences de build, car vous devez déterminer si vous regardez deux builds différents, ou le même build sur deux styles de disque différents.

Malgré ces difficultés, une tonne de prototypes uniques et intéressants ont fini par être inclus dans ce lot. Il existe la première version d’aperçu de Psychonauts connue, un prototype de Jet Set Radio Future et une version du jeu vidéo Shrek qui précède à peine la version finale de la vente au détail. Il y a des centaines de jeux uniques dans ce lot, dont certains n’ont jamais été publiés. Le Vatz se distingue comme une démo incroyablement précoce d’un jeu annulé, qui comprend des notes de présentation pour expliquer les objectifs et les idées aux investisseurs potentiels ou à la presse.

Ce ne sont que quelques exemples de la merde vraiment cool incluse dans cette version la plus récente de Project Deluge. À ce stade, ils ont évalué plus de 4 000 disques (certains se sont avérés être des doublons ou identiques à des versions de vente au détail), et n’ont apparemment fait qu’effleurer la surface de la collection complète. Attendez-vous à d’autres découvertes sauvages alors que le projet continue d’explorer, de documenter et de libérer son énorme réserve de reliques perdues.