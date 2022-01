Près de 5,89 cr RTI pour l’exercice 21 déposés jusqu’à la date limite du 31 décembre

Sur ce nombre, plus de 46,11 lakh RTI ont été déposés à la dernière date ou au 31 décembre seulement.

Près de 5,89 crores de déclarations de revenus pour l’exercice 2020-21 (terminé en mars 2021) ont été déposées sur le nouveau portail de dépôt électronique jusqu’à la date limite du 31 décembre, a annoncé samedi le service informatique. Sur ce nombre, plus de 46,11 lakh RTI ont été déposés à la dernière date ou au 31 décembre seulement.

« Près de 5,89 crores de déclarations de revenus (ITR) ont été déposées sur le nouveau portail de dépôt électronique du Département des impôts sur le revenu au 31 décembre 2021, date d’échéance prolongée », a déclaré la Commission centrale des impôts directs (CBDT) dans un communiqué. déclaration. En comparaison, au 10 janvier 2021 (date d’échéance prolongée pour les RTI pour l’AY 2020-21), le nombre total de RTI déposés était de 5,95 crore. Jusqu’à 31,05 lakh de RTI déposés l’ont été le dernier jour ou le 10 janvier 2021.

Sur 5,89 crore ITR déposés pour AY 2021-22 (exercice 2020-21), 49,6 % d’entre eux sont ITR1 (2,92 crore), 9,3 % sont ITR2 (54,8 lakh), 12,1 % sont ITR3 (71,05 lakh), 27,2 pour cent sont ITR4 (1,60 crore), 1,3 pour cent sont ITR5 (7,66 lakh). En outre, 2,58 lakh ITR-6 et 0,67 lakh ITR7 ont été déposés.

« Plus de 45,7% de ces RTI ont été déposés à l’aide du formulaire de RTI en ligne sur le portail et le solde a été téléchargé à l’aide du RTI créé à partir des utilitaires logiciels hors ligne », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il travaillerait sans relâche pour assurer un fonctionnement fluide et stable. expérience de service aux contribuables.

Le formulaire ITR 1 (Sahaj) et le formulaire ITR 4 (Sugam) sont des formulaires plus simples qui s’adressent à un grand nombre de petits et moyens contribuables. Sahaj peut être déposé par une personne ayant des revenus allant jusqu’à Rs 50 lakh et qui reçoit des revenus d’un salaire, d’une propriété d’une maison/d’autres sources (intérêts, etc.).

L’ITR-4 peut être déposé par des particuliers, des HUF et des entreprises dont le revenu total ne dépasse pas Rs 50 lakh et dont les revenus proviennent d’une entreprise et d’une profession. ITR-2 est déposé par les personnes ayant des revenus de propriété résidentielle), ITR-3 par les personnes ayant des revenus sous forme de bénéfices d’entreprise/profession, ITR-5 par les LLP et ITR-6 et 7 par les entreprises et les fiducies respectivement.

