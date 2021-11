Près de 6 000 000 sur la liste d’attente du NHS au milieu d’une « pression sans précédent »

Sajid Javid a répété son avertissement selon lequel « les chiffres augmenteront avant de baisser » (Photo : Metro.co.uk/.)

Le nombre de personnes en attente de procédures électives sur le NHS s’élève désormais à un record de 5,9 millions – les responsables de la santé admettant « c’est un jeu de devinettes » quant à savoir jusqu’où ce nombre pourrait monter en flèche.

Sajid Javid a avoué à nouveau aujourd’hui que la liste d’attente « allait augmenter avant de baisser » alors que le NHS se débattait sous un « degré de pression sans précédent » avant le redoutable pic hivernal.

Cela survient après que des experts ont demandé une enquête «urgente» lorsque les chiffres ont révélé que près de 10 000 personnes de plus que d’habitude sont décédées au cours des quatre derniers mois de conditions non-Covid.

il y a des peurs de nombreux patients atteints d’affections réversibles pourraient mourir après que les hôpitaux ont été contraints d’annuler des milliers de rendez-vous au plus fort de la pandémie.

S’adressant à Sky News, le secrétaire à la Santé a déclaré qu’il était temps de se présenter au NHS pour un traitement.

Il a déclaré: «Le nombre de personnes en attente de procédures électives est d’environ 5,9 millions.

«Comme je l’ai dit, j’ai été très clair, ce nombre va augmenter avant de baisser.

‘Pourquoi? Parce que quelque sept à huit millions de personnes sont restées à l’écart au plus fort de la crise de Covid parce qu’on leur a demandé de le faire. Ils ont fait ce qu’on leur a demandé.

« Mais je veux qu’ils se manifestent, je veux qu’ils reviennent au NHS, je veux qu’ils sachent que cela leur est ouvert, et si vous prenez cela avec la demande normale bien sûr, c’est une pression énorme. »

Chris Hopson, directeur général de NHS Providers, a déclaré au programme Trevor Phillips On Sunday de Sky: “ Nous ne savons tout simplement pas combien de personnes qui ne se sont pas manifestées pendant Covid-19, pendant la pandémie, se manifesteront réellement, et donc nous sont dans un petit jeu de devinettes sur le nombre exact.

« Mais ce que je peux vous assurer, c’est que le personnel du NHS et les dirigeants du NHS travaillent incroyablement dur en ce moment pour créer ce plan afin de garantir que nous puissions surmonter cet arriéré le plus rapidement possible. »

Le chiffre choquant fait suite à un nouveau rapport du Royal College of Emergency Medicine qui suggère qu’au moins 4 519 patients sont décédés des suites du surpeuplement et des séjours de 12 heures dans les services A&E en Angleterre en 2020-2021.

Le gouvernement exhorte toutes les personnes de plus de 40 ans à se manifester pour des coups de rappel alors que les «nuages ​​​​d’orage Covid» se rassemblent sur l’Europe.

Les délais de réponse des ambulances sont désormais à leur plus haut depuis le début des records en Angleterre, les leaders de l’industrie admettant même que les soins aux patients sont compromis.

M. Hopson a déclaré qu’il y avait un » degré élevé de préoccupation » concernant les défis auxquels les services de santé sont confrontés.

Il a déclaré au programme Trevor Phillips On Sunday de Sky: “ Où que vous regardiez, à travers le NHS, que ce soit dans les services communautaires, que ce soit dans les services de santé mentale, que ce soit dans les hôpitaux, le NHS subit un degré de pression sans précédent pour cela période de l’année, et bien sûr, c’est avant le pic hivernal traditionnel.

«Nous savons que le NHS a tendance à ressentir le plus de pression du début à la mi-janvier. Il y a donc un degré élevé d’inquiétude.

Dans un effort pour rassurer les patients, M. Hopson a ajouté: «C’est évidemment pour cela que le NHS est là.

« Nous sommes ici pour fournir la meilleure qualité de soins à tous ceux qui en ont besoin, et notre personnel travaille d’arrache-pied pour garantir que nous livrons conformément à la constitution du NHS, car c’est pour cela que nous sommes ici. »

Interrogé sur les listes d’attente record, un porte-parole du ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré à Metro.co.uk: » Tout décès est une tragédie pour la famille et les proches qui sont laissés pour compte et nos condoléances vont à tous ceux qui ont été touchés. .

«Notre investissement record aide à réduire l’arriéré et à récupérer les services du NHS avec 2 milliards de livres sterling supplémentaires cette année, plus 8 milliards de livres sterling de plus au cours des trois prochaines années pour fournir 9 millions de contrôles, d’analyses et d’opérations supplémentaires.

» Parallèlement à cela, nous nous engageons à améliorer la santé et le nouveau Bureau pour l’amélioration de la santé et les disparités (OHID) aidera les gens à travers le pays à vivre une vie plus saine et à prévenir les maladies. «

