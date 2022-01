Près de 6 000 victimes de violences sexistes de plus avec une protection policière à fin 2021

01/05/2022 à 07:28 CET

Violeta Molina Gallardo

La protection policière des victimes de violence de genre considérablement augmenté en 2021, ainsi que la détection des mineurs risquant d’être agressés par le abuseur de leur mère. À la fin de l’année, les forces de police traquaient près de 70 000 femmes, soit 5 183 de plus qu’au 31 décembre 2020, soit une augmentation de 9 %.

Tel que publié ce mercredi par El Periódico de España, fin 2021, il y avait 7 008 mineurs en situation de vulnérabilité (35,9% de plus) et 676 enfants en danger d’être agressés par l’agresseur de leurs parents (61,3% de plus) que les différents policiers n’avaient détecté en Espagne.

Malgré ces avancées dans la protection des victimes, le système de se battre contre violences sexistes a encore des échecs : sur les 43 femmes assassinées, dans neuf cas, il y avait eu des plaintes pour mauvais traitements contre l’agresseur, ainsi que dans quatre des sept meurtres d’enfants dus à des violences indirectes.

Plus de victimes à Viogén

Le ministère de l’Intérieur a publié ce mardi les dernières données de Viogén, le dispositif policier de suivi des victimes de violences de genre qui tente d’évaluer le risque auquel s’expose une femme lorsqu’elle dénonce des abus pour tenter de lui assurer une protection adéquate. Ils sont relatifs au 31 décembre.

Les chiffres montrent des augmentations dans toutes les catégories : victimes sous surveillance policière, mineurs en situation de vulnérabilité parce qu’ils vivent dans des contextes d’abus sexistes et petits et petits en danger d’être attaqués par l’agresseur de leurs mères.

Les statistiques de Viogén collectent des données de la police nationale, de la garde civile, de la police forale de Navarre et de certains policiers locaux présents dans le système, mais elles n’incluent pas les cas de la Catalogne et du Pays basque, qui sont gérés par les Mossos. d’Esquadra et l’Ertzaintza.

Au 31 décembre 2021, il y avait un total de 69 469 cas actifs sous surveillance policière, 9 % de plus qu’un an auparavant : 11 femmes victimes à risque extrême, 578 à risque élevé -36 % de plus qu’en 2020- et 8 353 à risque moyen -32 % de plus-. Parmi celles-ci, 31 461 femmes avaient des enfants à charge.

Il est vrai qu’en 2020 il y a eu moins de plaintes pour mauvais traitements qu’en 21 en raison des restrictions de la crise sanitaire, ce qui pourrait expliquer l’augmentation de la protection. Cependant, si l’on compare les chiffres avec ceux de fin 2019, on constate également des augmentations significatives du nombre de femmes sous surveillance policière.

Selon le Conseil général de la magistrature, entre janvier et septembre 2021 (dernière période pour laquelle il existe des données), 120 813 plaintes ont été déposées pour violence de genre : au cours de la même période de 2020, il y en a eu 113 615 et en 2019, 125 936.

Ainsi, malgré le fait que moins de plaintes ont été enregistrées au cours des trois premiers trimestres de 2021 qu’à ce stade de 2019 -période de référence sans pandémie-, elles sont plus les victimes qui bénéficient désormais d’une protection policière (augmentation de 13 %, 8 114 femmes de plus suivies).

La détention de mineurs en danger augmente

L’augmentation de la détection de la vulnérabilité et du danger potentiel des enfants de ces victimes qui vivent dans un contexte de violence a également été significative.

Fin 2021, les différents policiers avaient mis en garde contre 676 cas de mineurs à risque de subir des violences indirectes: 59 élevé et 617, moyen. Il représente une augmentation de 61,3% par rapport à 2020.

Dans tous les cas, Viogén a généré une diligence pour alerter les autorités judiciaires et fiscales de cette situation dans le but de demander une expertise médico-légale plus détaillée et ainsi de pouvoir émettre des ordonnances de protection appropriées.

Au 31 décembre, les forces de l’ordre avaient détecté 7 008 enfants en situation de vulnérabilité à la suite de mauvais traitements infligés à leurs mères, soit 1 853 de plus qu’à la même date en 2020, soit une augmentation de 35,9%.

Sur ces 7 008 mineurs, 54 étaient à risque élevé et 962 à risque moyen.

Lorsqu’une femme signale une violence sexiste, les agents procèdent à évaluer le risque auquel il est exposé (extrême, élevé, moyen, faible ou non apprécié) à travers une forme de plusieurs questions avec lesquelles ils essaient d’anticiper pour éviter de futures attaques contre la victime, c’est-à-dire le risque de récidive de l’agresseur.

Ce questionnaire demande également la situation des enfants. Sur la base de l’étude des précédents cas mortels, Interior a inclus dans le système des indicateurs qui avertissent du risque possible pour les enfants et qui sont analysés lorsque la victime porte plainte.

Ainsi, la réponse de la mère à une série de questions guidées permet d’identifier les cas dans lesquels le risque d’une situation de vulnérabilité est détecté comme un danger potentiel pour les enfants, qu’ils soient de violences graves ou mortelles.

Demande de l’aide

le 016 au service des victimes de toutes les violences faites aux femmes. C’est un téléphone gratuit et confidentiel qui offre un service en 53 langues et ne laisse aucune trace sur la facture. Des informations sont également proposées par e-mail 016-online@igualdad.gob.es et conseils et prise en charge psychosociale via le numéro WhatsApp 600 000 016. De plus, les mineurs peuvent contacter le numéro de téléphone de l’ANAR 900202010. Toutes les ressources contre la violence de genre.