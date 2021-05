Près de 60% des startups touchées par Covid, les MPME peuvent réduire, fermer ou se vendre en 6 mois: enquête

41% des MPME et des startups sont à court de fonds ou ont moins d’un mois de fonds pour survivre.

Les MPME et les startups touchées par Covid, qui ont de nouveau été sous le choc de la deuxième vague après une reprise très progressive de l’impact de la pandémie de l’année dernière, sont susceptibles de réduire, de fermer ou de se vendre cette année. Selon une enquête LocalCircles portant sur plus de 11000 réponses provenant de plus de 6000 startups et MPME situées dans 171 districts de l’Inde, 59% des startups et MPME devraient réduire ou vendre ou fermer leurs opérations au cours des six prochains mois. 41 pour cent sont à court de fonds ou ont moins d’un mois de fonds pour survivre, tandis que seulement 22 pour cent ont plus de trois mois de piste. De plus, 49 pour cent prévoient de réduire la rémunération de leurs employés et les avantages sociaux d’ici juillet pour soutenir les entreprises.

«Avec la sortie du Département de la science et de la technologie la semaine dernière, indiquant que les aérosols de Covid peuvent voyager jusqu’à 10 mètres ou 30 pieds et que la transmission de surface se produit également, le« déverrouillage »de 2021 devra être assez différent et plus strict que celui de 2020 . Il est essentiel que le gouvernement se prononce et étende tout le soutien possible aux MPME et aux startups pendant cette période, ce qui comprend des prolongations des délais de paiement des taxes, des prolongations de la date de livraison des contrats, des ajustements de prix sur les contrats gouvernementaux et faciliter la participation des startups au travail gouvernemental », Sachin Taparia, président et fondateur de LocalCircles, a déclaré à Financial Express Online.

En outre, 88 pour cent des petites entreprises souhaitaient un soutien du gouvernement qui dirigeait les unités du secteur public (UPE) pour permettre une hausse des prix aux MPME en raison de l’augmentation massive des prix des produits de base tels que l’acier, le cuivre, etc. 92 pour cent ont demandé un délai de trois à six mois. prolongation du délai pour livrer les contrats gouvernementaux et PSU sans dommages-intérêts.

Alors que le gouvernement avait accordé plus tôt ce mois-ci une dispense des frais tardifs pour le dépôt des déclarations mensuelles GSTR-3B pour mars et avril et réduit les taux d’intérêt pour les paiements en retard, 89% des répondants, sur la base d’une enquête menée par la plateforme auprès de plus de 2400 entreprises, souhaitaient aucune pénalité et assouplissement des intérêts sur les retards de paiement de la TPS et la production de la déclaration jusqu’au 30 juin 2021.

Afin d’améliorer le flux de crédit vers les MPME, la Banque de réserve de l’Inde en février de cette année avait autorisé les banques commerciales programmées à déduire les crédits décaissés aux nouveaux emprunteurs des MPME de leur demande nette et de leurs engagements à temps (NDTL) pour le calcul du ratio de réserve de trésorerie (CRR). ). Plus tôt ce mois-ci, le gouverneur ShaktiKanta Das avait prolongé cette exemption, qui est actuellement disponible pour les expositions jusqu’à Rs 25 lakh et pour les crédits décaissés jusqu’à la quinzaine se terminant le 1er octobre 2021 jusqu’au 31 décembre 2021. Entre autres mesures de secours, Das avait a également autorisé les emprunteurs avec des prêts allant jusqu’à Rs 25 crore et qui n’avaient pas profité de la restructuration dans le cadre de l’un des cadres de restructuration précédents, y compris dans le cadre du cadre de résolution 1.0 à compter du 6 août 2020, et qui ont été classés comme “ standard ” au 31 mars 2021 , pour être éligible «à être considéré dans le cadre de la résolution 2.0».

