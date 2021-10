Près de 7 000 conducteurs ont été condamnés à une amende en une semaine pour avoir fait ces choses à l’intérieur de la voiture | Moteur

Lorsque nous sommes à l’intérieur de nos véhicules, nous pensons que personne ne nous regarde, mais il y a des caméras et des agents qui nous regardent…

Les distractions au volant c’est l’une des principales causes d’accidents de la route. Et il semble que nous n’y accordions pas beaucoup d’importance.

Beaucoup de gens conduisent leur voiture sur une route déserte et pensent que personne ne les voit. Mais la Garde civile a des hélicoptères, des caméras et des camionnettes camouflées, qui attrapent des milliers de conducteurs en train de commettre des infractions.

Comme nous le dit Noelia López dans Auto Bild, dans sa Campagne de contrôle contre les distractions au volant, qui a eu lieu entre le 16 et le 22 septembre, les agents de la circulation ont déposé pas moins de 6 840 plaintes pour distraction au volant :

📢Résultats # CampañaControlDistracciones 16-22 sept ➡️ 6 840 plaintes et près de la moitié, 2 930, pour utilisation du mobile au volant📵 ➡️ Bouclez votre ceinture en conduisant, en portant des écouteurs, en lisant ou en manipulant des papiers ou en cherchant des objets, autres infractions fréquentes📽️👇 pic.twitter.com/5vSUY6UuKF – Dir.Gral.Trafic (@DGTes) 1er octobre 2021

Sur ces près de 7 000 amendes, près de la moitié, 2 930, étaient dues à une distraction d’utiliser votre mobile en conduisant.

D’autres actions à l’intérieur de la voiture qui entraînent également une amende si vous les effectuez pendant que vous conduisez, sont le port d’écouteurs, la lecture ou la manipulation de papiers et la recherche d’objets dans la boîte à gants ou à d’autres endroits.

Comme on peut le voir dans la vidéo du tweet, certains conducteurs commettent de véritables atrocités au volant, comme lire des documents appuyés sur le volant lui-même, ou utiliser des écouteurs avec leurs téléphones portables.

Cet appareil remplace l’ancienne radio d’une vieille voiture et propose Android Auto ou Apple CarPlay avec des assistants vocaux de Google et Siri, des applications de Google, YouTube, Spotify et bien plus encore.

Même si cela ne nous semble que quelques secondes, quitter la route des yeux équivaut à des dizaines, voire des centaines de mètres de conduite en aveugle.

Faire un appel en roulant à 120 km/h équivaut à fermez les yeux sur 266 mètres.

Une guêpe consiste à quitter la route des yeux pendant environ 18 secondes, soit une distance de 600 mètres.

Et sur l’autoroute, conduire à l’aveugle sur des mètres peut avoir des conséquences mortelles.

L’amende pour distraction au volant est de 100 euros sans retrait de points, mais utiliser le mobile au volant est une sanction plus grave, s’élevant à 200 euros d’amende et retrait de 3 points de la carte.

Comme pour toutes les pénalités, elles peuvent être payées sur place pour les réduire de 50 %.