Près de 70 % des concessionnaires de deux-roues ne sont pas encore enregistrés en tant que MPME ; beaucoup ne connaissent pas les programmes de crédit du gouvernement : enquête

67 % des concessionnaires de deux-roues interrogés n’étaient pas enregistrés en tant que MPME.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Même si le gouvernement avait reconnu les concessionnaires automobiles comme des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) dans le budget de l’Union 2021-2022, un grand nombre de concessionnaires de deux-roues ne s’est pas encore enregistré en tant que MPME, selon une enquête menée par une agence de notation de crédit. Crisil. 67 pour cent des concessionnaires de deux-roues interrogés n’étaient pas enregistrés en tant que MPME, contre 63 pour cent et 72 pour cent des concessionnaires de véhicules de tourisme et de véhicules commerciaux respectivement qui étaient enregistrés en tant que MPME.

De plus, la plupart des revendeurs n’étaient même pas au courant des différents programmes de crédit disponibles pour les MPME et n’avaient jusqu’à présent bénéficié que d’une prolongation de moratoire. Non seulement 76 pour cent des concessionnaires de deux-roues, mais 54 pour cent des concessionnaires de véhicules de tourisme ne connaissaient pas non plus les programmes qui pourraient leur permettre d’accéder à des facilités de crédit supplémentaires. L’enquête a noté que « les modifications apportées par le gouvernement à la loi ont permis aux concessionnaires automobiles de s’enregistrer en tant que MPME, ce qui les aiderait à accéder facilement à davantage de possibilités de crédit et à divers programmes ; cependant, leur connaissance des programmes est faible.

«Sur une base régulière, nous nous engageons avec les concessionnaires sur la façon dont l’enregistrement des MPME est effectué, mais en fin de compte, l’enregistrement doit être effectué par eux-mêmes uniquement. Il y a beaucoup de concessionnaires qui sont nouveaux dans le segment, beaucoup continuent d’entrer et de sortir du marché des concessionnaires également et parfois il devient difficile de les suivre, mais nous continuons à les mettre à jour sur le processus à suivre pour l’enregistrement des MPME et les programmes autour des MPME. Il existe environ 30 000 concessionnaires (à travers l’Inde dans le secteur de la vente au détail automobile) et nombre d’entre eux peuvent mettre un certain temps à s’inscrire en tant que MPME », a déclaré Saharsh Damani, PDG de la Fédération des associations de concessionnaires automobiles (FADA) à Financial Express Online. FADA est l’organisme faîtier du secteur de la vente au détail automobile en Inde, engagé dans la vente, le service et les pièces de rechange de deux et trois roues, de voitures particulières, de véhicules utilitaires et de véhicules utilitaires.

« Le gouvernement a annoncé une série de mesures telles que des programmes de garantie de crédit, des prêts sans garantie et des subventions d’intérêts au profit des MPME. Bien que les concessionnaires automobiles aient commencé à s’enregistrer auprès des MPME, la plupart n’ont jusqu’à présent bénéficié que d’un moratoire sur les prêts et ne connaissent pas d’autres programmes applicables aux MPME. Faire connaître les programmes parmi les concessionnaires automobiles leur permettra d’accéder à ces facilités de crédit et de les sécuriser pendant une période sans précédent », a déclaré à Financial Express Online Bhushan Parekh, directeur de Crisil SME Solutions.

Bien que le manque de sensibilisation et la baisse du nombre d’immatriculations soient un défi, il est important de noter que la reprise des ventes au cours de cet exercice devrait être inégale à 10-15 pour cent selon les concessionnaires de deux-roues, de véhicules de tourisme et de véhicules utilitaires, selon le enquête auprès de 123 concessionnaires. Cependant, les chances d’une troisième vague de Covid, l’augmentation des prix des carburants et les contraintes d’approvisionnement des fabricants d’équipement d’origine (OEM) sont probablement des raisons qui pourraient ralentir le secteur.

La part de volume des emprunteurs MPME dans l’industrie automobile et des composants automobiles, qui comptait près de 1,29 lakh d’emprunteurs en juin 2020, s’élevait à 90,55 % en juin 2020. Au milieu de Covid, elle avait légèrement augmenté par rapport à 89,51 % au cours de l’année. -il y a une période et 88,88% en juin 2018, selon les données de la SIDBI et du rapport du bureau de crédit CRIF en janvier de cette année.

Cette histoire a été mise à jour avec la déclaration de Crisil plus tard.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.