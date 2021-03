Près de 70% des consommateurs indiens ont augmenté leurs économies et leurs investissements après la pandémie: rapport

Il y a également eu une augmentation du commerce social, des achats activés par la voix et des paiements sans contact.

90% des consommateurs indiens ont été témoins d’un changement de comportement en matière de dépenses personnelles depuis le début de la pandémie, selon le «Consumer Spending Sentiment Index Report» d’InterMiles.

Le rapport, qui présente les tendances en matière de paiement, d’achat et de finances personnelles, ainsi que l’évolution des habitudes de dépenses des consommateurs, est basé sur les réponses reçues de plus de 11500 clients d’InterMilers à travers l’Inde.

Voici les informations clés du rapport InterMiles Consumer Spending Sentiment Index;

Les experts disent que la pandémie a eu un impact profondément enraciné sur l’économie – entraînant non seulement un changement des capacités de dépenses, mais aussi un changement dans les priorités des consommateurs et une prudence renouvelée en matière d’achat.

Selon l’enquête d’InterMiles, près de 90 pour cent des consommateurs indiens ont été témoins d’un changement dans leur comportement de dépenses personnelles depuis la pandémie, avec à peine 10 pour cent ne signalant aucun changement dans leur comportement de dépenses.

Compte tenu de l’incertitude et de la soudaineté de la pandémie mondiale, le rapport indique également que près de 70% des Indiens mettent désormais davantage l’accent sur la sécurité de l’avenir en augmentant les investissements et l’épargne.

Selon le rapport, les priorités en matière de dépenses ont également changé, 21% des consommateurs augmentant leurs dépenses en produits essentiels, tandis que les dépenses non essentielles ont connu une augmentation négligeable (3%) après l’avènement de la pandémie.

Le rapport indique que les dépenses en biens et services essentiels comme les produits alimentaires et les soins de santé ont connu une augmentation substantielle de 45% et 38% respectivement. Cependant, les dépenses courantes en produits de grande consommation comme les articles ménagers et les produits de soins personnels sont restées les mêmes qu’auparavant.

Au contraire, les dépenses non essentielles ont connu une forte baisse, les dépenses des consommateurs ayant diminué pour les voyages (68%), les divertissements (52%) et les vêtements (45%).

Il y a également eu une augmentation du commerce social, des achats activés par la voix et des paiements sans contact. La pandémie et le verrouillage imposé par la suite ont provoqué des changements massifs dans le comportement d’achat des consommateurs, avec plus de 74% des répondants à l’enquête indiquant une augmentation de l’utilisation des portails d’achat en ligne. Selon le rapport. La société affirme que cela peut être attribué au besoin distinct de services sans contact, car les consommateurs cherchaient à minimiser les points de contact qui pourraient conduire à une transmission virale.

L’enquête a également mis en lumière le passage relativement nouveau, mais certain, au commerce social, avec jusqu’à 40% des consommateurs déclarant qu’ils utilisent désormais plus fréquemment les canaux de médias sociaux comme Facebook et Instagram pour faire leurs achats. Selon la société, ce contenu instantané du comportement commercial devrait révolutionner l’écosystème marketing du pays, tout en permettant aux PME une visibilité accrue à faible coût.

En outre, le rapport indique que 31% des personnes interrogées ont déclaré que leur utilisation d’assistants vocaux numériques tels qu’Alexa et Google Home, pour faire leurs achats, a augmenté tout au long de la pandémie.

Le rapport indique également que 70% des consommateurs ont changé leurs préférences de paiement après le déclenchement de la pandémie. Solidifiant le comportement des paiements sans contact, les consommateurs ont changé leurs préférences de l’argent liquide à la carte (26%) ou aux UPI et aux portefeuilles électroniques. Compte tenu de la pénétration croissante des smartphones et de la facilité d’utilisation, UPI est le choix évident pour le consommateur indien évolué, selon le rapport avec plus de 44% des consommateurs déclarant qu’ils ont commencé à utiliser les services UPI encore plus que les espèces et les cartes.

