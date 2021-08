Près de 80% des protagonistes des jeux vidéo sont des hommes | Divertissement

Il semble que les jeux vidéo n’aient pas encore appris la diversité moderne de la société d’aujourd’hui.

Alors que la diversité des jeux vidéo s’est considérablement améliorée ces dernières années par rapport aux titres sortis au siècle dernier, la vérité est qu’un équilibre est encore loin d’être trouvé, comme l’a montré une nouvelle étude de diamondlobby. .

Pour arriver à la conclusion qu’ils ont compilée plus de 100 jeux sortis au cours des cinq dernières années de 2017 à 2021, en sélectionnant parmi eux les 10 jeux les plus vendus de chacune des années et le reste en le complétant avec d’excellentes versions d’éditeurs tels que Activision, EA, Nintendo, Ubisoft et autres.

Plus tard, ils ont éliminé tous les jeux qui permettaient de jouer avec un personnage complètement personnalisé, c’est-à-dire ceux où l’utilisateur a la liberté de choisir le sexe ou l’origine ethnique du personnage principal. Cela a finalement laissé une liste finale de 93 titres.

La première conclusion est que 79,2% des principaux protagonistes des jeux qu’ils ont analysés étaient des hommes. En parlant non seulement des personnages principaux, des 810 personnages des jeux qu’ils ont étudiés, 66,5 % étaient des hommes et 27,7 % étaient des femmes.

Ils commentent qu’il y a six fois plus de jeux avec uniquement des personnages masculins qu’avec uniquement des personnages féminins.

Curieusement, le jeu vidéo avec la plus grande diversité est Légendes Apex où 50% des personnages jouables sont des femmes et l’autre moitié est composée de sept hommes et d’un personnage non binaire.

L’étude conclut qu’au moins en termes de représentation des personnages dans les jeux, il reste encore un long chemin à parcourir avant d’être un reflet fidèle et fidèle de la diversité de la société moderne.

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par David Hernández.