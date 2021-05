Réserve d’or de valeur

Près de 90% des répondants intéressés par leurs produits d’assurance ayant des liens avec BTC: enquête

Environ 46 millions d’Américains possèdent désormais Bitcoin, ce qui représente environ 17% de la population de plus de 18 ans, selon une enquête NYDIG.

Pourtant, la majorité, 53%, ne possèdent pas d’actifs cryptographiques, mais 55% ont déclaré qu’ils envisageraient d’ajouter des actifs numériques à leur portefeuille d’investissement.

Une autre enquête menée auprès de 1000 Américains par MagnifyMoney, une division de LendingTree, a révélé que 62% des investisseurs en cryptographie pensent qu’ils deviendront riches.

La capitalisation boursière totale de la crypto-monnaie est passée de 125 milliards de dollars en mars 2020 à plus de 2,5 billions de dollars.

Une enquête similaire réalisée en janvier par la filiale de Stone Ridge, New York Digital Investment Group, a déclaré que 80% des détenteurs de Bitcoin souhaitaient transférer leur BTC à la banque. 71% sont prêts à changer leur banque principale vers celle qui leur propose des produits liés au Bitcoin.

Réalisé par Survey Monkey le 22 mars, un échantillon national de 1050 consommateurs américains avec un revenu annuel d’au moins 50000 dollars a révélé que certains de ces investisseurs en crypto-monnaie cherchaient à intégrer la crypto-monnaie dans leurs plans financiers personnels, a d’abord rapporté Newsweek.

Les résultats de l’enquête indiquent que les répondants voulaient en savoir plus sur les rentes Bitcoin et l’assurance-vie.

Environ la moitié des répondants ont déclaré vouloir recevoir une partie ou la totalité de leurs prestations d’assurance en BTC, tandis que près de 90% ont déclaré avoir un intérêt pour les produits de rente ou d’assurance ayant des liens indirects avec la BTC.

En outre, alors que 43% trouvent acceptable que leur compagnie d’assurance ait investi moins de 2% de l’argent liquide dans Bitcoin, 42% ont également déclaré qu’ils pourraient être d’accord, avec seulement 15% disant qu’ils n’aimaient pas l’idée.

«Le secteur financier intègre la crypto-monnaie en intégrant Bitcoin dans ses produits d’assurance, de banque et d’investissement», a noté Michael Saylor, PDG de MicroStrategy.

NYDIG, qui a récemment fait appel au directeur financier du plus grand fonds spéculatif au monde Bridgewater Associates en tant que directeur financier, a levé des millions de dollars auprès de géants de l’assurance comme New York Life et MassMutual.

Les compagnies d’assurance avides de retour ont en fait acheté des bitcoins pour leurs comptes généraux par l’intermédiaire de l’entreprise avec des taux d’intérêt proches de zéro et une dépréciation du dollar rendant le bitcoin plus attrayant, a déclaré Ross Stevens, fondateur et président exécutif de NYDIG, en décembre.

