Près de la moitié des femmes en âge de procréer en souffrent et cela provoque chute de cheveux, ongles cassants…

09/09/2021 à 09:55 CEST

L’anémie causée par une carence en fer est l’une des plus courantes. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), dans le monde, plus de 4 000 millions de personnes souffrent d’une carence en fer et parmi celles-ci, 15 % de la population mondiale souffre d’anémie ferriprive.

Et on parle d'”un vrai problème de santé publique”, explique le Dr Ana Villegas, présidente du Groupe espagnol d’érythropathologie (GEE), de la Société espagnole d’hématologie et d’hémothérapie (SEHH).

Le fer est un métal essentiel pour le métabolisme cellulaire impliqué dans la production d’énergie, le transport de l’oxygène et la biosynthèse de l’ADN. Par conséquent, son déficit entraîne une série d’altérations des fonctions vitales qui provoquent des maladies.

Par conséquent, elle doit être traitée tôt, avant qu’elle ne conduise à une anémie ferriprive, un état de carence en fer de ce métal plus avancé.

En Espagne, “on estime que 20 % des femmes en âge de procréer, 40 % des femmes enceintes et 15 % des adolescents souffrent d’anémie ferriprive”, selon cet expert. “Ces chiffres augmentent considérablement chez les prématurés”, ajoute-t-il.

De plus, elle touche 10 % des nourrissons et des enfants d’âge préscolaire et 5 % des personnes âgées. Parmi ces derniers, le pourcentage peut atteindre 20 % chez les plus de 85 ans et 50 % chez ceux qui sont hospitalisés.

Fatigue, fatigue, vertiges… vérifiez votre taux de fer

En général, les niveaux de fer dans notre corps ne baissent pas du jour au lendemain, mais c’est un processus graduel. Cela signifie qu’au début on ne ressent aucune gêne et que le déficit passe complètement inaperçu.

Mais à mesure que les niveaux de ce métal essentiel diminuent, certains de ces symptômes peuvent apparaître :

Fatigue et faiblesse, les signes les plus courants de carence en fer Maux de tête Basse température corporelle Peau pâle ou jaunâtre Battements cardiaques rapides ou irréguliers Essoufflement ou douleur thoracique, surtout lors d’une activité physique Ongles qui cassent facilement Chute de cheveux.

Quelques analyses de sang suffiront à déterminer le taux de fer. Si ceux-ci sont faibles, c’est-à-dire s’il y a une anémie ferriprive, dans la plupart des cas, le traitement consistera à prendre du fer par voie orale.

À certaines occasions, chez les patients présentant une anémie ferrique plus sévère, les médicaments oraux ne suffiront pas. Dans ces cas, les spécialistes en hématologie décideront de la possibilité d’administrer le traitement par voie intraveineuse.

Cette forme d’administration est également utilisée lorsque le patient a besoin d’un apport rapide en fer.

En général, « 4 à 8 semaines après le début de ce traitement, la situation clinique du patient doit être réévaluée », explique le Dr Ángel F. Remacha, hématologue à l’Hôpital de la Santa Creu i Sant Pau.

Dans le cas des anémies chroniques, “une directive d’entretien doit être établie pour éviter les rechutes”, ajoute-t-il.

Types de carence en fer

Les spécialistes du SEHH classent les carences en fer en trois types :

La carence en fer absolue est la plus étudiée et la plus fréquente. Elle se caractérise par de faibles taux de ferritine, une protéine des cellules responsable du stockage du fer.

Ce déficit apparaît normalement chez les enfants, les femmes enceintes ou en âge de procréer, et chez les personnes âgées.

Elle est généralement causée par un certain type de perte de sang, comme les menstruations, le don de sang, les ulcères ou les polypes.

Carence fonctionnelle en fer. elle survient généralement chez les personnes atteintes d’une maladie rénale chronique sous traitement. Il est produit par “l’incapacité à mobiliser suffisamment de fer des réserves”. Ce type de déficit survient généralement chez les personnes atteintes d’infection, d’inflammation ou de cancer.

Groupes les plus touchés par la carence en fer

Les femmes enceintes sont l’un des groupes de population dans lesquels l’anémie ferriprive est très courante. L’absence de ce métal pendant la grossesse « présente un risque à la fois pour la femme et le fœtus », explique le Dr Remacha.

Selon les estimations des pays à revenu faible ou intermédiaire, “elle serait à l’origine de 12% des nouveau-nés de faible poids de naissance, 19% des prématurés et 18% de la mortalité périnatale”, ajoute-t-il.

Dans ces cas, lorsque le traitement oral n’est pas suffisant, le fer intraveineux « est une bonne alternative à la transfusion dès le deuxième trimestre de la grossesse ».

La carence en fer est également « fréquente chez les athlètes, en particulier chez les enfants et les femmes en période de menstruation – où elle peut atteindre une prévalence allant jusqu’à 50 % – chez les pratiquants de sports de haute endurance et dans les disciplines à forte incidence de troubles de l’alimentation », explique le Dr. Montserrat López Rubio, chef du service d’hématologie de l’hôpital universitaire Príncipe de Asturias à Alcalá de Henares.

“La carence en fer chez les athlètes diminue les performances physiques, ainsi que d’autres effets caractéristiques, tels que l’asthénie, la chute des cheveux ou la fragilité des ongles.”

Cette situation clinique “doit être traitée avec du fer oral et un traitement intraveineux ne doit être envisagé que lorsque le fer oral échoue ou qu’une restauration immédiate est nécessaire”.