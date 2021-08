Près de la moitié des propriétaires d’iPhone prévoient de passer à un iPhone 13 cet automne

Avant la fin du mois de septembre, Apple lancera l’iPhone 13, l’iPhone 13 mini, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max. L’événement de révélation d’Apple devrait avoir lieu le 14 septembre, selon de récentes rumeurs, mais il ne restera probablement pas grand-chose à révéler vraiment. Ces dernières années, Apple n’a pas eu beaucoup de chance de colmater les fuites tout au long de sa chaîne d’approvisionnement. En conséquence, nous savons déjà presque tout ce qu’il y a à savoir sur l’iPhone 13. La bonne nouvelle pour Apple est que cela ne semble pas avoir diminué l’enthousiasme, car une nouvelle enquête indique que près de la moitié des propriétaires d’iPhone passeront au iPhone 13 cet automne. Peut-être que les surprises sont surfaites après tout.

Le site d’échange de téléphones SellCell a récemment interrogé 3 000 propriétaires d’iPhone sur leur intention d’achat en 2021. Selon l’enquête, 43,7% des propriétaires d’iPhone ont l’intention de passer à l’iPhone 13. Sur les 44% qui prévoient de mettre à niveau, 38,2% veulent le iPhone 13 standard, 30,8 % veulent l’iPhone 13 Pro Max, 24 % choisiront l’iPhone 13 Pro et 7 % sont intéressés par l’iPhone 13 mini. Il n’est pas étonnant que la rumeur dit qu’Apple retirerait le modèle iPhone mini après cette génération.

Ce sont les fonctionnalités qui convaincront les fans d’Apple de passer à l’iPhone 13

SellCell a également interrogé les fans sur leurs fonctionnalités les plus attendues. De manière assez surprenante, l’affichage d’un taux de rafraîchissement plus élevé était en tête de leur liste. Des rumeurs ont suggéré que l’iPhone 13 serait le premier iPhone avec un écran 120 Hz. Les fabricants de téléphones Android ont augmenté leurs taux de rafraîchissement il y a des années, mais Apple n’a pas encore emboîté le pas. Si l’entreprise double effectivement le taux de rafraîchissement, elle attirera clairement de nombreux acheteurs.

Alors que 22% des upgraders sont plus enthousiasmés par un taux de rafraîchissement plus élevé, 18,2% préfèrent un ajout plus improbable. Il y a en effet eu des fuites sur un capteur Touch ID sous-écran à venir sur l’iPhone 13. Les derniers rapports suggèrent que nous attendrons au moins jusqu’en 2023 pour que cette fonctionnalité fasse ses débuts. Si tel est le cas, ces répondants doivent trouver autre chose pour s’enthousiasmer.

16% veulent un affichage toujours allumé, 10,9% préfèrent une encoche plus petite et 8,3% sont enthousiasmés par les batteries plus grosses. Pour la plupart, ces fans devraient être satisfaits du produit qu’Apple lancera cet automne. Pendant ce temps, moins de 5% des personnes interrogées sont ravies de voir de nouvelles options de couleur, un processeur plus rapide, une charge sans fil inversée ou une conception sans port qui n’utilise pas du tout de câbles. À un moment donné dans un avenir lointain, nous nous attendons à ce qu’Apple élimine le besoin de ports sur l’iPhone. Ce ne sera certainement pas cette année-là, et les clients ne semblent pas prêts pour cela de toute façon.

