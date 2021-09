Presearch (PRE) monte de 173% au cours des dernières 24 heures : voici les meilleurs endroits pour l’acheter

Au 30 août 2021, Presearch (PRE) a déclenché une forte tendance haussière qui l’a fait passer de 0,04 $ à plus de 0,2 $ en seulement quatre jours. Cela a attiré l’attention de nombreux investisseurs en crypto qui ont maintenant du mal à ajouter la pièce à leurs portefeuilles.

Invezz a remarqué l’augmentation soudaine de l’intérêt pour Presearch (PRE) et a jugé bon de compiler cet article pour aider les investisseurs à se demander comment et où ils peuvent acheter de la crypto. Cet article détaille comment et où acheter des pièces Presearch (PRE), qu’est-ce que Presearch (PRE) et quelle est sa prévision de prix.

Comment et où acheter Presearch (PRE) en ligne

Acheter Presearch (PRE) est simple. Tout ce que vous avez à faire est de trouver un bon échange crypto qui a le jeton répertorié, de créer un compte avec celui-ci si vous n’en avez pas (si vous avez un compte, connectez-vous simplement), recherchez Presearch (PRE), et cliquez sur acheter. L’échange devrait vous montrer les options de paiement disponibles qui peuvent être fiat ou crypto.

Invezz a effectué des recherches approfondies sur certains des meilleurs échanges où vous pouvez acheter le Presearch (PRE) et voici les meilleurs échanges.

Qu’est-ce que la prérecherche (PRE) ?

Presearch (PRE) est le jeton natif de la blockchain Presearch.

Si c’est la première fois que vous entendez parler de la blockchain de Preaserch, il s’agit d’un moteur de recherche unique basé sur la blockchain qui fonctionne avec la communauté. Il finance ses opérations via un “système de publicité transparent et discret” qui permet aux utilisateurs et aux annonceurs de miser des jetons PRE sur des mots-clés.

L’affichage des publicités dépend du nombre de jetons PRE misés.

Devriez-vous acheter Presearch (PRE) aujourd’hui ?

Si vous recherchez une crypto-monnaie qui s’apprécie rapidement, Presearch (PRE) est une bonne option.

Cependant, le marché des crypto-monnaies est très volatil et vous devez opérer avec prudence pour éviter de grosses pertes.

Pré-recherche de prévision de prix

Sur la base des récents mouvements de prix du marché Presearch (PRE), la pièce devrait continuer à augmenter. Cependant, prédire les mouvements de prix sur le marché des crypto-monnaies est toujours une tâche difficile car le marché est très volatil et peut apporter des surprises à tout moment.

Couverture des médias sociaux de prérecherche (PRE)

Êtes-vous déjà un utilisateur de Presearch ? Rejoignez 2,25M + d’autres et changez vos habitudes de recherche aujourd’hui sur https://t.co/atYoppXaom ♥ ️ Pendant ce temps, $ PRE domine la liste des gagnants quotidiens sur @kucoincom pour la deuxième journée consécutive ! #RechercheAvecPrérecherche pic.twitter.com/HZs5kVmqb1 – Communauté Presearch (@TeamPresearch) 2 septembre 2021

Consultez la section sur le lancement de l’écran de choix sur @CoinDesk TV ! Cliquez sur le lien pour regarder la vidéo complète. Merci! @benjaminopowers https://t.co/CjnZOfB1op pic.twitter.com/7HSqTVBV5Z – Presearch (@presearchnews) 1er septembre 2021

