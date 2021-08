Présence de dégel: l’Assam rend la pareille après que Mizoram a abandonné les charges contre CM Himanta Biswa Sarma

in

Le CM Himanta Biswa Sarma a déclaré hier que ce qui s’est passé le long de la frontière Assam-Mizoram est inacceptable pour les peuples des deux États.

Dans un geste qui marque une nouvelle désescalade dans l’impasse frontalière Assam-Mizoram, l’Assam a répondu en nature à la déclaration de Mizoram CM Zoramthanga sur la résolution pacifique du différend. Après que le Mizoram ait ordonné le retrait du FIR et inculpé son homologue de l’Assam, Himanta Biswa Sarma, l’Assam a rendu la pareille en abandonnant le FIR contre le député de Mizoram Rajya Sabha K. Vanlalvena, un geste que CM Himanta Biswa Sarma a décrit comme l’engagement de l’Assam envers l’esprit du Nord-Est.

« J’ai pris note des déclarations dans les médias de l’honorable CM Zoramthanga dans lesquelles il a exprimé son désir de régler le différend frontalier à l’amiable. Assam veut toujours garder l’esprit du Nord-Est vivant. Nous nous engageons également à assurer la paix le long de nos frontières… Pour faire avancer ce geste de bonne volonté, j’ai ordonné à la police d’Assam de retirer le FIR contre K. Vanlavena, député Hon’ble, Rajya Sabha du Mizoram. Cependant, des poursuites contre d’autres policiers accusés seront poursuivies », a déclaré le CM d’Assam.

GP Singh, DGP spécial, police d’Assam a également confirmé que les charges retenues contre le député du Mizoram avaient été abandonnées. “Référence Police Assam Dholai PS Affaire du district de Cachar contre la police du Mizoram et d’autres personnes inconnues, l’action contre Sri K. Vanlavena, député Hon’ble, Rajya Sabha du Mizoram a été apaisée”, a déclaré Singh.

Il a informé que l’action a été prise sur instruction du CM Himanta Biswa Sarma dans l’intérêt de la désescalade de la tension le long de la frontière. “Cependant, les poursuites pénales contre le personnel de police errant de la police du Mizoram et d’autres mécréants se poursuivront”, a-t-il confirmé.

CM Himanta Biswa Sarma a déclaré hier que ce qui s’est passé le long de la frontière Assam-Mizoram est inacceptable pour les habitants des deux États et CM Zoramthanga avait promis de rencontrer Sarma après sa quarantaine. « Les différends frontaliers ne peuvent être résolus que par la discussion », a-t-il déclaré.

Plus tôt hier, le CM du Mizoram a appelé la population à empêcher toute escalade de la situation.

Le ministère de l’Intérieur de l’Union serait en contact avec les deux États et aurait demandé aux CM de régler la question à l’amiable par le dialogue.

Dans un autre développement, Sarma a informé que conformément au récent protocole d’accord entre l’Assam et le Nagaland, le retrait des forces de police a commencé des zones frontalières Assam-Nagaland vers les bases respectives. « C’est un grand pas vers le rétablissement de la paix à nos frontières », a déclaré Sarma.

