Présentateurs de Miss Univers en espagnol Qui sont-ils?

Telemundo Miss Universe aura lieu le 16 mai.

Telemundo, le réseau de diffusion et de télévision hispanophone exclusivement pour la transmission du 69e. édition de MISS UNIVERSO®, annonce les personnalités de renom Jacky Bracamontes et Carlos Ponce en tant qu’animateurs de MISS UNIVERSO® qui sera diffusé en direct d’un océan à l’autre et exclusivement en espagnol le dimanche 16 mai à 20h Est / 19h Centre / 17h pacifique. Carlos Adyan et Nastassja «Nas» Bolívar se joignent également à l’émission pour offrir aux téléspectateurs de tout le pays toute l’excitation de l’événement international où brillent les représentants latino-américains. Pour lancer la célébration, les fans peuvent tout savoir sur les 69e candidats. édition de l’événement international sur Telemundo.com/missuniverso, où vous pouvez également voter pour votre candidat préféré dans un sondage numérique * (le sondage n’influence pas le résultat officiel).

Telemundo aura une couverture multiplateforme sans précédent de tous les événements de pré-compétition dans sa programmation, y compris le programme du matin «hoy Día», «Acceso Total» sur les marchés locaux, les programmes de réseau «En Casa con Telemundo» et «Al Rojo Vivo», comme ainsi qu’une large couverture sur LatinX Now!, Telemundo.com et les réseaux sociaux. Le réseau proposera également une série de spéciaux et de contenus originaux en prélude à l’événement tant attendu qui culminera lorsque l’actuelle Miss Univers, Zozibini Tunzi, d’Afrique du Sud, couronnera son successeur.

Accès VIP

Les fans de MISS UNIVERSE® pourront également avoir un accès exclusif à des interviews dans les coulisses et découvrir tout ce qui se passe dans le concours, avec un accent particulier sur les candidats latins, via Telemundo.com/missuniverso, et les réseaux sociaux officiels Facebook, Twitter , Instagram, Snapchat et Tik Tok, en utilisant @Telemundo et en suivant le hashtag #MissUniverso. Les téléspectateurs peuvent également regarder l’émission sur l’application Telemundo, disponible sur le Google Play Store et l’App Store d’Apple.

Qui sont les présentateurs?

Jacky Bracamontes, qui a représenté son Mexique natal au concours MISS UNIVERSE® en 2001, est l’une des figures les plus importantes du divertissement latino-américain. La star mexicaine qui a récemment accueilli les «Latin American Music Awards» et participé à la série à succès «La Suerte de Loli», a été co-animatrice du concours Miss Univers® en 2019 pour Telemundo. Bracamontes a rejoint Telemundo pour animer «Viva el Mundial y Más», une émission diffusée pendant la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018 ™, et accueilli les deux saisons de «La Voz». Tout au long de sa carrière, elle a animé des émissions et des émissions spéciales à succès, ainsi que dans des feuilletons tels que «Las Tontas No Van al Cielo», «Heridas de Amor» et «Sortilegio», entre autres.

Carlos Ponce est l’une des personnalités latines qui a eu un grand impact international avec sa participation au cinéma, à la télévision et dans le domaine musical. L’artiste portoricain a fait partie des productions de Telemundo, y compris des rôles principaux dans «La Suerte de Loli», «La Fan», «Silvana Sin Lana», «Dame Chocolate», «Perro Amor» et «Santa Diabla». en tant que présentateur de plusieurs éditions de Miss Univers® et des «Billboard Latin Music Awards», entre autres. Ses débuts à la télévision américaine étaient en tant que guest star sur “Beverly Hills 90210” et depuis lors, il a eu des apparitions réussies dans des séries telles que “Hollywood Heights”, “Telenovela”, “Devious Maids”, ainsi que des films tels que “Just My Luck “,” Chasing Papi “,” Deuce Bigalow: European Gigolo “et” Couples Retreat “, entre autres.

Carlos Adyan, co-animateur actuel du programme de l’après-midi “En Casa con Telemundo”, est l’un des jeunes visages du réseau qui a été co-animateur des tapis rouges des “Latin American Music Awards”, “Billboard Latin Music Awards »et« Premios Tu Música Urbano », en plus des collaborations dans« Suelta La Sopa », entre autres programmes. Avant de rejoindre le réseau hispanique, le journaliste portoricain faisait partie de l’équipe de présentateurs de “Acceso Total” sur Telemundo 51 à Miami.

Nastassja “Nas” Bolivar Elle est animatrice de télévision, mannequin professionnelle, experte de la mode et double reine de beauté qui est devenue une figure populaire sur les réseaux sociaux pour sa personnalité pétillante, son grand charisme et sa passion. L’ancienne Miss Nicaragua Universe 2013 a été lauréate du meilleur costume national du concours, en plus d’avoir remporté Nuestra Belleza Latina en 2011. Actuellement, elle est co-animatrice de «Latinx Now!», Un programme Telemundo multiplateforme destiné à un public biculturel, ainsi que contributeur pour des émissions comme «En Casa con Telemundo», «La Voz», et a co-présenté des tapis rouges pour les «Latin American Music Awards», «Billboard Latin Music Awards» et «Macy’s Thanksgiving Day» Parade », entre autres.